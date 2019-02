'Nel nostro piccolo', lo spettacolo di Ale e Franz in scena al Teatro Mercadante

La stagione teatrale del Comune di Cerignola si arricchisce con uno spettacolo fuori abbonamento. Al Mercadante una delle più grandi coppie di cabarettisti, Ale e Franz, che andranno in scena con lo spettacolo 'Nel nostro Piccolo', venerdì 8 febbraio.

"Il racconto di un mondo visto dalla parte di chi ha il coraggio, con le proprie idee, di vedere dentro la vita di ognuno. Raccontare le piccolezze, le sconfitte, le paure che ci accompagnano. Sempre Ridendo. Il coraggio di vivere storie non sempre vincenti. La forza di trasmettere emozioni vere: i fallimenti di una vita, la delusione degli ideali, la conoscenza profonda di sentimenti penetranti, come l’amore. La gioia della vita. Ridendo ovviamente. Ridendo riusciamo a scoprire i nostri difetti. La risata è il nostro veicolo fondamentale per riuscire a parlare di noi senza prenderci troppo sul serio".