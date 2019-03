Matinèe per le scuole: al Mercadante 'Cavalleria Rusticana' diventa un musical

Per la rassegna "Matinèe per le scuole", organizzata dal Teatro Mercadante di Cerignola, venerdì 22 e sabato 23 marzo andrà in scena "Cavalleria Rusticana", de La Compagnia del Musical Studio 7, libero adattamento di Vincenzo Guercia dall'opera di Pietro Mascagni. Le coreoografie sono di Giada Ordine, la regia è di Vito Berteramo.

“Il Musical” opera pop

In un paese della Sicilia la popolazione festeggia il giorno di Pasqua mentre Santa, fidanzata di Turi, non partecipa alla gioia generale, anzi cova una profonda gelosia: sospetta una tresca tra Turi e Lola, moglie di Alfio. Santa si confida con mamma Lucia e respinta da Turi, decide di rivelare tutto ad Alfio. Nel corso di un brindisi che corona l'allegria generale, Alfio, ferito nel proprio onore, lancia la sfida al rivale. Turi la raccoglie e, dopo un vibrante addio alla madre, raggiunge il luogo del duello per compiere il suo destino.