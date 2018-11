Con ‘Cattivissimi noi’, parte la rassegna per le famiglie del Teatro della polvere

‘Cultura è Passione’, il cartellone teatrale del Teatro della Polvere di Foggia, si sdoppia. E accanto alla stagione dedicata agli adulti, inaugurata con successo lo scorso week-end con lo spettacolo “Caporal Minore” di Marcello Strinati, offrirà una rassegna dedicata ai più piccoli, per conoscere e vivere le emozioni del teatro insieme alle proprie famiglie.

Cinque gli spettacoli proposti per dieci repliche complessive, che vedranno alternarsi sul palco le storie confezionate per il giovane pubblico dal Teatro della Polvere e dal Mag - Movimento Artistico Giovanile.

Si parte i prossimi 1 e 2 dicembre con lo spettacolo “Cattivissimi Noi”, di Flavio Marigliani, produzione Mag. “Siamo veramente onorati di poter collaborare con una realtà consolidata come il MAG di Roma”, spiega il presidente dell’associazione Teatro della Polvere, Marcello Strinati. “Una compagnia che predilige la commedia musicale: il giusto partner per differenziare e arricchire il cartellone della nostra stagione teatrale per famiglie”.

La stagione di Teatro Ragazzi proseguirà, il 2 e 3 febbraio, con “Peter Pan scopre l’isola che non c’è”, di Anna Laura d’Ecclesia, produzione Teatro della Polvere. Il 16 e 17 marzo, il Mag presenterà “Pollicina e il principe delle Fate”, mentre ad aprile, il 13 e 14, il Teatro della Polvere presenterà “I viaggi di Gulliver”, nella versione di Anna Laura d’Ecclesia. A chiudere la rassegna di Teatro Famiglia, il 27 e 28 aprile, sarà lo spettacolo “Scazzamurill”, ideato e scritto da Anna Laura d’Ecclesia per il TdP. Tutti gli spettacoli si terranno al Teatro della Polvere (ingresso ore 17 - inizio spettacolo ore 17.30) e saranno riservati ai soli soci (per partecipare è necessario tesserarsi). Prenotazione obbligatoria.

LO SPETTACOLO. Cosa potrebbe mai succedere se tutti i “cattivi” delle favole decidessero di ribellarsi al consueto happy end delle rispettive storie? Stanchi di essere sempre relegati a personaggi secondari, antagonisti o, peggio ancora, di risultare antipatici ai bambini, folletti dispettosi, gnomi e streghe in cerca di rivincita, decidono di organizzare una rivolta per diventare eroi e i protagonisti delle favole. Ecco allora che si radunano tutti nel regno degli inferi per eleggere il capo che guiderà la rivolta contro i “buoni”. Si fanno avanti Tremotino, il folletto più dispettoso che ci sia; Maga Magò, la maga più potente del mondo; Malefica, la regina delle streghe, e persino il terribile Ade, re degli inferi. Ma la scelta non è così semplice e i candidati decidono di affrontarsi in una sfida all’ultima magia per stabilire a chi di loro dovrà andare il comando, finché la situazione non sfuggirà di mano… Uno spettacolo all’insegna dell’ironia e del divertimento, adatto a tutta la famiglia e che coinvolge grandi e piccini, guardando alle fiabe tradizionali da un’ottica completamente diversa, anzi rovesciata!

Lo spettacolo scritto e diretto da Flavio Marigliani, vedrà in scena Flavio Marigliani, Valeria Nardella e Vincenzo Paolicelli. Musiche di Antonio Cicognara, coreografie di Paolo Cives, costumi di Monica Raponi, scenografie di Anthony Rosa, tecnico audio/luci Giuseppe Petrella.

Per info e prenotazioni: 351.5400172