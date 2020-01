Cercasi "personaggioni" di Foggia e Provincia, si va in prima serata su Canale 5: "Se li conoscete portateceli"

Conoscete una persona davvero stramba? Secondo voi chi è il vero “personaggione” del vostro paese? Avete in mente qualcuno/a della vostra città, particolarmente “convinto/a” di essere il numero uno in qualcosa? Avete il nome di qualcuno/a capace di fare cose strabilianti, a suo dire? Bene, portateceli

Si terranno al Cineporto di Foggia i casting per una nuova trasmissione tv che andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Le preselezioni, rivolte esclusivamente a residenti a Foggia e in provincia avverranno su convocazione telefonica. Si cercano uomini e donne (da 18 anni in poi).

Gli interessati al casting possono partecipare, inviando la propria candidatura e allegando curriculum vitae + due foto (primo piano e figura intera) + dati anagrafici + contatto telefonico a castingprojectfg2020@gmail.com (anche per info).

È possibile candidarsi solo ed esclusivamente tramite mail, le persone selezionate verranno contattate solo in caso di idoneità.

Aggiornato il 23 gennaio alle 10.46