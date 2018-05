Ai Clab Studios i casting per il videoclip ufficiale del rapper Endigii

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Sono aperti i casting per 'LolliPop', il videoclip ufficiale del rapper Endigii in collaborazione con il producer Itten, una nuova produzione interamente a cura di Clab Studios. Partecipare è facile: basta compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito di Clab Studios. Per iscriversi ai casting c'è tempo fino a giovedì 24 maggio alle ore 18. Saranno ammessi esclusivamente maggiorenni, che riceveranno una mail di risposta e successivamente saranno contattati direttamente dalla produzione con i dettagli per effettuare il casting. Endigii, foggiano doc, classe 1996, è un rapper che nasce nel mondo del freestyle di strada, prima di cimentarsi con i testi scritti.

La collaborazione con il producer Itten nasce nel 2014, ma si consolida nell'ottobre del 2017 con l’uscita del singolo “Agnese”, che a concesso loro di raggiungere un'ottima fama, non solo a livello locale, con numeri da capogiro per le views su Spotify e You Tube. Itten suona la chitarra e fa il dj dall'età di 14 anni, a 16 anni è diventato resident di molti locali per il genere hip hop e ha già aperto le esibizioni di nomi del calibro di Rock Hunt, Gue Pequeno, Ghali. Come produttore ha mosso i primi passi con la crew di Molotov Music, ora collettivo e, musicalmente, cavalca un genere trasversale, dal trap al rap, dall'indie al pop. LolliPop è un brano estivo che inneggia alla libertà di pensiero e alla massima espressione umana e di genere, abbattendo le barriere della fobia nei confronti del cosiddetto “diverso”.

Per il videoclip si cercano personaggi stravaganti, bizzarri, fuori dal comune e dagli schemi, aderenti a varie correnti artistiche/moda/pensiero. Acconciature bizzarre, freak, colore della pelle, differenze di genere: è questo ciò che serve per abbattere le barriere del pensare comune e del “normale. Per info è possibile scrivere a: casting@clabstudios.it