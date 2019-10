“CastelnuoVino, Festa d’autunno”: sui Monti Dauni si celebrano il folklore e le tradizioni popolari

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con direttiva del 31 luglio 2019, ha indetto per il giorno 26 ottobre la “Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari”. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, promuoveranno l'attenzione e l'informazione sul tema del folklore e delle tradizioni popolari, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

Anche sui Monti Dauni, precisamente a Castelnuovo della Daunia, la serata del 26 ottobre verrà dedicata alle tradizioni popolari. “CastelnuoVINO, Festa d’Autunno”, un evento organizzato dalla Pro Loco G.B. Trotta, con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale, che avrà come ospite d’eccezione il vino. Una festa d’autunno, nel cuore del piccolo borgo, fatta di musica, cibo e tanti amici, per favorire la conoscenza dei prodotti della tradizione. La piazza principale, inoltre, sarà abbellita dai mercatini dell'usato, a cura dell'Associazione "Di piazza in piazza". Saranno presenti vari partner, come AvitaBio, Nobili Terre Italiane, Cantine Niro e Sangue di Puglia, i quali metteranno a disposizione dei visitatori i propri prodotti.

“Le tradizioni popolari – scrive il Presidente Conte - esprimendo una cultura territoriale che costituisce eredità del passato da conoscere e di cui riappropriarsi, rappresentano un patrimonio da recuperare e valorizzare in ciascun territorio regionale italiano. La riscoperta di tale patrimonio, soprattutto da parte delle nuove generazioni, stimola il confronto e favorisce gli scambi personali, a livello sia nazionale che internazionale, fungendo da volano per il turismo, con conseguenti ricadute positive anche di carattere economico”.

Si potrà gustare, sabato 26 ottobre dalle ore 20, al costo di €6 vino, panino con salsiccia, salumi misti, sott'oli e formaggio alla brace.

Animeranno la serata Dj Enzo Rutigliano, I Cantori di Civitate e il gruppo Tallandishat di Casalvecchio di Puglia.