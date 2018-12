Troppe case di Babbo Natale? Nessun problema…a Volturino c’è il castello

Anche Volturino, piccolo borgo dei Monti Dauni settentrionali, definito “la terrazza sulla Capitanata”, dà il via alle festività natalizie, e lo fa in modo molto originale.

Il cartellone di eventi messo a punto dall’Associazione Turistica Pro Loco Volturino è ricco di manifestazioni che accontenteranno grandi e piccini. Ma l’evento più atteso, quello che sorprenderà tutti sarà “Il Castello di Babbo Natale”, giunto ormai alla 3^ edizione. Il piccolo centro dei Monti Dauni si prepara ad accogliere turisti e curiosi alla scoperta di questo fantastico luogo, situato nel centro storico del paese. Si tratta di un ex palazzo signorile ottocentesco, location ideale per ospitare eventi del genere.

L’inaugurazione si terrà Domenica 9 Dicembre ore 18:00 con l’arrivo di Babbo Natale sul magico trenino degli elfi e la serata sarà dedicata alle leccornie e zucchero filato. Arrivati al castello si potrà ammirare l’ufficio postale, con lo smistamento di tutte le letterine, la fabbrica dei giocattoli dove gli elfi indaffarati preparano i doni per tutti i bambini, la camera da letto di Babbo e Mamma Natale, la magica cameretta degli elfi, la sala da pranzo e tanto tanto altro ancora sino a giungere alla Sala del trono dove Babbo natale accoglierà ogni bambino.

Per tutti i buongustai, non mancherà la cucina di Nonna Elfa con la degustazione di cioccolata calda, vin brulè e dolci natalizi……ad accogliere tutti i bambini ci saranno bolle di sapone e sculture di palloncini, trucca bimbi,il laboratorio dei biscotti, l’elfo cantastorie e, super sorpresa, la possibilità di ammirare l’aurora boreale. Novità assoluta di quest’anno sarà anche l’allestimento dei mercatini all’interno del castello.

Domenica 16 Dicembre ore 17.30, la serata sarà invece dedicata alla degustazione di spumanti, torroni e panettoni artigianali.

Domenica 23 Dicembre alle ore 17:30 sarà la volta della Fabbrica del cioccolato, con svariate degustazioni e tante sorprese.

“Considerata questa ‘moda’ delle case o dei villaggi di Babbo Natale in tutta la provincia, l’idea di un Castello ci è sembrato il modo giusto per discostarci da un’offerta turistica natalizia che sta rischiando di diventare troppo ‘monotona’ – dichiara la Presidente della Pro loco di Volturino Emanuela Patricelli. Qualche anno fa era il momento dei Presepi viventi, oggi si allestiscono case e villaggi. Il bello è che in questo modo non si fa un turismo “di rete”, ma di tipo campanilistico, dato che, da questo punto di vista, non c’è un consorzio che si occupa di turismo e sviluppo locale. Con questo non vogliamo assolutamente sminuire il lavoro di qualcuno. Invitiamo tutti, perciò, a scoprire il Castello di Babbo Natale a Volturino, con colori, magia, sorprese e i nostri prodotti tipici, una delle grandi ricchezze dei Monti Dauni. Ne abbiamo davvero per tutti i gusti. E vogliamo essere originali. Il giudizio finale e sacro, alla fine, è sempre quello del pubblico”.

Tutte le info sulla pagina Facebook “PRO LOCO VOLTURINO”