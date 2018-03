‘Il cassetto dei ricordi’: foto e filmati d’epoca sulla stortia e tradizione dell’Alto Tavoliere

Sabato 17 marzo, dalle ore 17.30 alle 19.00, presso la Comunità Alloggio ‘San Francesco–Santa Chiara’ di Torremaggiore, si svolgerà l’appuntamento ‘Il cassetto dei ricordi’, un incontro dedicato agli ospiti della struttura durante il quale saranno proiettate foto e filmati d’epoca riguardanti la storia e la tradizione del territorio dell’Alto Tavoliere, e non solo. L’incontro, il secondo dedicato agli anziani dopo quello alla Casa di Riposo 'Concetta Masselli' di San Severo dello scorso gennaio, rientra nelle proposte migliorative presentate nell’offerta tecnica dalla ditta aggiudicataria Archeologica srl.

La Comunità Alloggio ‘San Francesco-Santa Chiara’, nata dall’Associazione Madre della Carità, fondata da don Giuseppe Ciavarella che, insieme alla sua famiglia e ad alcuni collaboratori, ha dato vita sia alla Comunità Alloggio ‘San Michele’, sita in San Severo in via Carceri Vecchie, sia alla Comunità suddetta. Queste realtà sono nate per donare ai propri ospiti Amore, Condivisione e, soprattutto, un Sorriso…perché il Sorriso accende la Vita! (info: www.madredellacarita.it).