Orsara in festa, tra l’arrivo della Befana, mercatini, visite guidate e la sciarpa della solidarietà

La prima vera “Casa della Befana” della Capitanata (ingresso gratuito), con tre giorni di mercatini, visite guidate, l’arrivo acrobatico e spettacolare della vecchina a bordo della sua scopa, e poi laboratori per i più piccoli, teatro e una grande iniziativa sociale con “la sciarpa umanitaria”: a Orsara di Puglia, dal 4 al 6 gennaio 2019, si celebrerà l’Epifania più dolce e significativa degli ultimi anni, grazie alle iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale in collaborazione con associazioni, parrocchia, progetto accoglienza SPRAR, ristoratori e commercianti.

L’ARRIVO DELLA BEFANA. Tutto comincerà venerdì 4 gennaio, alle ore 10, quando aprirà il laboratorio di calze per bambini in piazza Municipio: un’atmosfera giocosa, i colori e gli strumenti per stare insieme e imparare attraverso il divertimento e la condivisione. Alle ore 12, arriverà la Befana che sarà accolta dalla musica della Befan Band e a cui il sindaco Tommaso Lecce consegnerà le chiavi della città. Proprio come una moderna star, la vecchina col suo sacco di tela sarà accolta dal paese ed entrerà in possesso della sua casa, la Casa della Befana, che sarà visitabile gratuitamente a partire dalle 16.30. Stesso orario per l’apertura dei Mercatini, con la Piazza dei Dolci: gli stand colorati e ricchi di aromi e di sapori di produttori e artigiani del luogo riempiranno l’atmosfera di gusto e di magia. Per tutti e tre i giorni, sarà possibile svolgere visite guidate alla scoperta di tutto il centro storico.

SABATO E DOMENICA SPETTACOLARI. I laboratori di calze per bambini si svolgeranno anche sabato e domenica, così come i mercatini, le visite guidate e l’ingresso gratuito nella Casa della Befana. Sabato, inoltre, alle ore 11 le vie del paese saranno attraversate dalla Maratona del centro storico a cura della ASD Calcio Femminile. Sabato, alle ore 16, al Cineteatro sarà di scena il laboratorio teatrale per bambini “Cittadini del mondo”, a cura del Teatro dei Limoni. La musica della Befan Band e tutte le iniziative andranno avanti fino a sera. Spettacolare si annuncia, sempre per sabato, la discesa acrobatica della Befana dal Campanile dell’Abbazia. Tutte le iniziative si replicheranno anche domenica, con il laboratorio teatrale per bambini, questa volta a cura di Antonio Parisi, con “Dorothy e il Mago di Oz”, alle ore 16.30 al Cineteatro.

QUANTO SARA’ LUNGA LA SCIARPA DELLA SOLIDARIETA’? Per tutte e tre le giornate, sarà attiva la partecipazione dello SPRAR Orsara, il progetto grazie al quale il paese da tempo accoglie un gruppo di persone provenienti da diverse parti del mondo. Grazie alle donne volontarie che animano la Sartoria Sociale, chi vorrà potrà dare il proprio personale contributo, con una offerta, per aggiungere un pezzo di stoffa e di speranza con il quale realizzare la Sciarpa Umanitaria: i proventi dell’iniziativa saranno devoluti in beneficenza. Presso i ristoranti che hanno aderito all’iniziativa, i visitatori potranno degustare menù turistici a base di tutte le tipicità di Orsara Cittaslow e Bandiera Arancione della Puglia.