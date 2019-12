A Foggia riapre la casa di Babbo Natale

Mancano poche ore alla riapertura della casa di Natale piu Natalosa di Foggia, giunta alla sua quinta edizione.

Abbiamo impiegato tanta cura per renderla meravigliosa agli occhi di chi la visiterà, che siano grandi o che siano piccini. Saranno giornate lunghe e accoglieremo tanti bambini

Tanti cuori che credono nella magia del Natale, del vero, del bello e del buono. E se giungere fino qui, come i re magi alla grotta di Betlemme, vuol dire bella ancora in voi la luce della speranza.



Gli Elfi, Babbo Natale e le nostre avventure vi aspettano a Foggia in via Alfieri 21.