Carta Bianca, Undici Artisti in una Collettiva d'Arte

Sará Inaugurata sabato 15 Giugno alle ore 19,30 presso la Sala Propilei, sotto il Porticato della Villa Comunale la Mostra Collettiva "Carta Bianca", il primo evento estivo organizzato dall'Ass. CULTURALmente di Foggia.

Dopo i saluti del presidente e del sindaco di Foggia, dott. Franco Landella, il momento sarà impreziosito da un meraviglioso buffet a cura degli artisti.

"Undici Artisti con due opere a testa - è il primo commento di Antonio Bianco presidente dell'Associazione - una meravigliosa Collettiva per rilanciare gli artisti del nostro territorio, per far comprendere ai cittadini l'arte vera e propria da quella di stamperia cinese, da tempo la nostra Associazione è impegnata con la cultura del nostro territorio e continueremo a farlo senza sosta. Ringrazio di vero cuore tutti gli artisti che hanno partecipato". La Collettiva sará aperta tutti i giorni dalle 17,30 alle 20,00 tutti i giorni fino al Vernissage di Domenica 23 Giugno 2019. Hanno partecipato gli Artisti: - Giuseppe Mossuto - Anna Laratro - Rosalba Pennabea - Susanna Gesualdi - Giacomo De Troia - Matteo Gentile - Mcahny - Efisio Cambarau - Sabrina Scotece - Gina Marella - Milena Stilla