A Carpino è tempo di "Transumanza": l'evento in memoria di Antonio Facenna

La Masseria Didattica Antonio Facenna presenta la “Transumanza", evento che vede la collaborazione e il patrocinio del Comune di Carpino, della Proloco di Carpino, dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, del Consorzio Proloco del Gargano e dell’ UNPLI Puglia.

Il 25 aprile si festeggerà a Carpino assaporando il gusto autentico della tradizione garganica declinata nelle sue svariate e sorprendenti sfaccettature: protagonista indiscussa della giornata l’antica usanza della transumanza per poi apprezzare l’arte culinaria e quella della musica, per lasciarsi, infine, trasportare dal ritmo e dalla passione per una terra amara e amata, ripercorrendo gli stessi passi di Antonio Facenna, morto durante l’alluvione dei primi di settembre 2014, e che con il suo sacrificio è diventato ormai simbolo del nostro Gargano per l’esemplare impegno e l’ammirevole dedizione alla sua terra e alle sue tradizioni. Perché “essere podolici - diceva - è uno stile di vita”.

Un programma ricco e travolgente, ideato per risvegliare un forte e autentico senso di comunità e appartenenza e al contempo la giusta dose di protagonismo e partecipazione attiva perché ognuno diventi l’inimitabile autore del proprio desiderio e di quei passi che segneranno la terra che culla paziente la direzione dei nostri cammini. L’evento è a posti limitati, occorre la prenotazione.