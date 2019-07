Da Peppe Barra a Cisco dei Modena City Ramblers: grandi ospiti al Carpino in Folk

Come preannunciato il Sindaco di Carpino annuncia il programma della manifestazione Carpino in folk che si terrà nei giorni 8-9-10 Agosto in Piazza del Popolo.

Si parte con Folk Atomic, Mimmo Cavallaro e Peppe Barra il giorno 8 Agosto. Il 9 Agosto Terra Battuta, Nuova Compagnia di Canto popolare e Rosapaeda. Il 10 Agosto Rachele Andrioli e Rocco Nigro, Cisco dei Modena City Rumblers e i Cantori di Carpino.

Un programma che non tradisce le aspettative e che in continuità con gli anni precedenti garantirà qualità dello spettacolo, divertimento, cultura ed altro a tutti gli ospiti che ci raggiungeranno come ogni anno.