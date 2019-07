"Il Carpino Folk Festival si farà ma cambierà nome". Lo annuncia il sindaco, che attacca: "Hanno voluto colpirmi per ragioni politiche"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il Carpino Folk Festival si farà. Ma si chiamerà Carpino in Folk, almeno per quest’anno. E si terrà in Piazza del Popolo, storica location. L’annuncio è del sindaco del comune garganico, Rocco Di Brina, corso ai ripari dopo la decisione degli organizzatori di sospendere la storica manifestazione di musica e tradizioni popolari che ha reso Carpino famosa in tutto il mondo dopo 23 edizioni. L'amministrazione legale decide di sostituirsi all'associazione e di fare da sè: “Per questioni legali dovrà chiamarsi in altra maniera ma è assolutamente in continuità con il Carpino Folk Festival” dichiara il sindaco in conferenza stampa oggi, svolta presso la sede della Federazione provinciale del PD (suo partito), a Foggia. E, nelle more che il programma si perfezioni, annuncia anche nomi di gran peso, da Beppe Barra a Enzo Gragnaniello ed altre soprese. “Le attese non saranno tradite” afferma.

Quindi il j’accuse, duro, agli organizzatori, a partire dall’ex presidente dell’associazione Pasquale Di Viesti, accusati di far del male ad una intera comunità per questioni “politiche”. Ne vien fuori una profonda frattura: “Non escludo che dietro la loro decisione vi sia la volontà di attaccare e nuocere a questa amministrazione”. Di Brina spiega le ragioni della location, Piazza del Popolo, centro cittadino, resa obbligatoria dalla necessità di contemperare le esigenze dei commercianti e rispetto alla quale “si assume ogni responsabilità” (rispetto al piano sicurezza). Quindi ringrazia Regione Puglia e Teatro Pubblico pugliese per il contributo economico che giungerà alla “nuova” manifestazione. Fino all’anno scorso i due enti concorrevano per una somma di 70mila euro. “Non so ancora quale sarà il contributo di quest’anno, di certo allargherò a vari sponsor. Io sono stato uno dei più grandi fan e co-promotori del Carpino Folk Festival, a partire dal 1986 quando venni contattato da Draicchio, padre della manifestazione. Nessuno potrà mai accusarmi di voler sabotare questa storia e bellissima manifestazione”. Uno sintesi della conferenza stampa.