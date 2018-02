Peschici festeggia la decima edizione del 'Carnual'

Un tripudio di maschere, colori e coriandoli per l'evento più folle dell'anno, il Carnevale. Anche la "Perla del Gargano", per il decimo anno consecutivo, si prepara a festeggiare il suo tradizionale "Carnual", con una formula alternativa e singolare: libertà di espressione a 360°. Infatti, "l'importante è divertirsi...senza revl", slogan della manifestazione, sintetizza le intenzioni degli Organizzatori (Comitato "Peschici Eventi"), ovvero travestirsi senza dissanguarsi economicamente

L'appuntamento con la Kermesse è fissata per domenica 11 e Martedì Grasso 13 febbraio, alle ore 14.30, con partenza dal piazzale, Scuola Media. In testa al corteo, che sfilerà per le vie principali del paese, la tradizione del "fantoccio", che subirà tutte le popolari fasi; seguiranno, gli alunni dell'Istituto Omnicomprensivo Statale "Libetta"; in coda, eventuali sodalizi e gruppi spontanei.

Ovviamente le adesioni alla spettacolare iniziativa sono sempre aperte e lo saranno fino alla immediata vigilia. Si invitano pertanto tutti gli indecisi, singoli, gruppi spontanei, sodalizi e chi più ce n’è meglio sarà, a prendere in considerazione la propria partecipazione. Certe occasioni vanno prese al volo, perché meritano di essere vissute.