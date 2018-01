Al GrandApulia si fa festa sulla pista: ecco il Carnevale sul ghiaccio

Per festeggiare il Carnevale il GrandApulia porta in pista tutti i suoi clienti. Da domani 26 gennaio la piazza centrale del centro commerciale più grande della Puglia ospiterà per un mese una pista di pattinaggio su eco-ghiaccio di 120 mq, sulla quale potranno divertirsi gratuitamente fino a 50 persone contemporaneamente e intorno alla quale si svolgeranno tante iniziative rivolte alle famiglie che animeranno i giorni più rappresentativi della festa tanto attesa da grandi e piccini.

Si parte l’8 febbraio (giovedì grasso) con il truccabimbi in programma dalle 17.00 alle 21.00, per continuare venerdì 9 febbraio con la Grande Parata di Carnevale durante la quale sfileranno anche i piccoli studenti di molte scuole dei Cinque Reali Siti (Ordona, Carapelle, Orta Nova, Stornara e Stornarella). Per l’occasione le gallerie del centro commerciale saranno invase anche da sbandieratori che si muoveranno a ritmo di tamburi e chiarine.

Gli appuntamenti carnascialeschi del GrandApulia continueranno sabato 10 febbraio con ‘Conciati per le feste’, un laboratorio creativo per bambini che si divertiranno a costruire e decorare le maschere tipiche del Carnevale, e il 17 febbraio (giorno in cui si festeggia la Pentolaccia) con esibizioni di danza e momenti musicali a cura del trombettista di Orta Nova Francesco Ariemme che vanta già diverse esperienze televisive in Rai e sulle reti Mediaset. Sempre il 17 febbraio, dalle 16.30 alle 20.30, 32 bambini diventeranno “scacchi viventi” all’interno di una damiera gigante che sarà montata per l’occasione.