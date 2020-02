San Nicandro in festa per la 172esima edizione del Carnevale

La città di San Nicandro Garganico è pronta a tagliare il nastro di partenza del Carnevale 2020. Ad organizzare il 172° Carnevale Sannicandrese è l’Associazione Comitato Feste Patronali. L’evento è stato affidato, dall’amministrazione comunale, a noi del comitato solo pochi giorni fa. Nonostante i tempi così ristretti, il senso di responsabilità, che da più di un decennio ci contraddistingue, ha convinto noi componenti del comitato ad accettare l’incarico soprattutto perché il rischio che tutto l’evento saltasse, era altissimo.

L’organizzazione procede a 360° : questioni logistiche, burocratiche e folkloristiche, di ora in ora, si stanno risolvendo per far sì che domenica sia tutto pronto. A tal proposito, invitiamo i cittadini che lo vorranno ad abbellire i loro balconi con nastri e coriandoli, come stiamo facendo noi lungo le strade che saranno percorse da sfilate e maschere. I tre giorni del Carnevale 2020 sono carichi di appuntamenti. Grande partenza domenica 23 febbraio con la sfilata dei meravigliosi carri allegorici curate dalle Associazioni “Affamati d’Allegria” , “Sannicandro Giovani” ed “Esperanza”. I temi dei carri sono rispettivamente: “L’Acchiappasogni” “Hospital” e “C’ N’ JAMM in AMERICA” . insieme ai carri allegorici sfileranno il Gruppo Folk Sannicandrese con il suo “Cunciurtin”, gruppi a tema e maschere libere. La suddetta sfilata si ripeterà martedì 25 febbraio, sempre con partenza nel primo pomeriggio da Parco San Michele, con arrivo in P.zza IV Novembre, dove continuerà il divertimento con musica, balli e premiazioni dei partecipanti.

Lunedì 24 febbraio saremo spettatori della caratteristica Sfilata di “Pacchiana e Pastore” nostri costumi tradizionali, a cura del Gruppo Folk Sannicandrese. Martedì mattina, alle ore 9.00 da Viale Vittorio Veneto, saranno gli alunni dell’ Istituto Comprensivo “D’Alessandro-Vocino”a rallegrare le nostre vie cittadine con una suggestiva sfilata dal tema assolutamente attuale: “ Noi e l’Ambiente”. Si potrà assistere, nei tre giorni del carnevale, a numerosi spettacoli di gruppi in maschera. Martedì 25 febbraio “Annullo speciale delle Cartoline del Carnevale di San Nicandro Garganico” , in C.so Garibaldi. Domenica 1 marzo, per concludere, 25° Edizione della Quarantana a cura del Centro Studi Storici Demologici del Gargano e concorso di “Pupata e C’r’von” dolci tipici preparati da esperti fornai del paese. Tutte le sere, presso la sede del Comitato Feste Patronali sita in corso Garibaldi, “ Vino e Pupurat” come da tradizione. Ci preme ringraziare l’Amministrazione Comunale, nelle persone del Sindaco, dott. Costantino Ciavarella e dell’assessore Costanza Di Leo, per la fiducia accordataci ancora una volta ; un grazie speciale alle associazioni già citate per la loro passione e per il loro impegno nel portare avanti una tradizione storica della nostra San Nicandro: il Carnevale! Un ringraziamento a tutti i cittadini che, in qualche modo, parteciperanno e coloreranno le strade del paese in questi giorni di follia e sano divertimento. Non ci resta che invitarvi tutti a San Nicandro Garganico per vivere con noi il Carnevale 2020 .