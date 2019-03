La “Notte colorata” al Carnevale di Manfredonia con Marvin e Prezioso

Il grande spettacolo del Carnevale di Manfredonia non finisce oggi con il Martedì Grasso. Il clou è in programma sabato 9 marzo con la "Notte Colorata", uno degli eventi invernali più attesi e partecipati della Puglia, e non solo. Oltre alla Gran Parata delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati, la notte più pazza di Puglia presenta un intenso programma di appuntamenti sino a tarda notte. Tra gli eventi più attesi, c'è "Lo Show" in Piazza Papa Giovanni XXIII. La grande discoteca all'aperto avrà un gruppo molto quotato negli ambienti dance internazionali e simbolo degli anni '90 e 2000: Marvin e Prezioso – booking from: BAM AGENCY - autori di brani celeberrimi come “VOGLIO VEDERTI DANZARE”, “TELL ME WHY”, “LET ME STAY”, “LET’S TALK ABOUT A MAN”, ” WE RULE THE DANZA”.

Marvin e Prezioso sono pronti a scatenare il divertimento con i loro successi dai ritmi inarrestabili.

Oltre a loro, ci sarà un altro grande protagonista della musica dance, John Biancale, artista eclettico, che ha prestato la sua inconfondibile voce ad alcuni tra i più grandi successi dance dagli anni 90 fino ai giorni nostri. Infatti, a cavallo tra gli Anni 2000 e 2005, John interpreta tutti i brani del progetto BILLY MORE, successi Italodance di fama internazionale che hanno permesso di raggiungere palcoscenici importanti come Festivalbar & Top Of The Pops: Up & Down, The New Millenium Girl, Come On And Do It (Saturday Nightlife), Loneliness, I keep on burning, Try Me, Gimme Love. Negli stessi anni partecipa attivamente al progetto Souvenir D'italie, cantando la hit Boys And Girls. Tra i molteplici brani di successo cantati da Biancale spiccano I'M IN LOVE, successo planetario del dj/produttore italiano Alex Gaudino, Sex On The Beach, Everyone's a Dj E Chupa Rico del progetto Spankers', con cui spesso è impegnato in tourneè mondiali.

Tanto colore e divertimento saranno garantiti poi dalla "Carioca Animazione" (spettacolo ed animazione brasiliana) che, insieme a John Biancale, sostanziano il contributo artistico dell’Agenzia BellaVita Eventi di Foggia per la serata dello Show.

Sul palco di Piazza Papa Giovanni XXIII ci saranno anche i "WildSound" e gli immancabili "Max & Dominik" accompagnati dall’energica Ginevra Voice e dal "Mythos Party" di Francesco Morales.

Il 66° Carnevale di Manfredonia è prodotto dall’Agenzia del Turismo con il supporto dell’Amministrazione comunale e della Regione Puglia e la collaborazione di Mibact, Parco Nazionale del Gargano e Patto di Promozione per Manfredonia.

BIOGRAFIA - MARVIN E PREZIOSO

Marvin “Alessandro Moschini” e Andrea Prezioso nascono entrambi a Roma. Nel lontano 1995 Andrea, in cerca di un musicista, incontra Marvin. Da subito, oltre alla grande collaborazione professionale, nasce anche una grande amicizia. Per alcuni anni lavorano a diversi progetti, finché nel 1998, insieme a Giorgio Prezioso fratello di Andrea, decidono di formare un gruppo di produzione con degli intenti ben precisi. E infatti l’anno successivo, il 1999, esce il primo singolo “Tell me why”, che in pochi giorni scala le classifiche della musica dance e pop posizionandosi al n. 4 Italia e n.2 Austria ed entrando nella Top Ten in Germania. Ora il progetto ha un nome: Prezioso feat Marvin. Il trio si esibisce ovunque in Italia fino ad arrivare al palco del Festivalbar. Il 2000 vede l’uscita del secondo singolo “Let Me Stay” che ottiene un grande successo radiofonico e di vendite sia in Italia che all’estero (Top 20 Germania, Top 10 Austria). Il brano sarà tra i più suonati nei club tedeschi. Diverse le esibizioni del gruppo all’estero tra le quali: Danube Festival in Austria (40.000 spettatori), Love Parade 2000 Berlino, Viva Tv Germania, Festival Dome di Amburgo. L’ottobre 2000 è inoltre segnato dal ritorno del Trio con “Emergency Ep” (su etichetta Time), dal quale viene estratto in Italia il singolo “Voices”, accompagnato da un video girato presso gli Universal Studios di Barcellona. Sempre dallo stesso EP esce in Germania il singolo” Rock the discoteck” che raggiunge la posizione 26 delle classifiche di vendita e top ten nei club tedeschi. In Austria viene votato n.1 nella classifica annuale compilata dai deejays austriaci. Qualche tempo dopo esce in Italia e all’estero il singolo “Emergency” che raggiunge il n.5 nelle classifiche di vendita austriache e top 20 nei clubs tedeschi. Il brano è supportato da un divertente video girato in Italia, che si avvale dell’affabile presenza di Albertino, Fargetta e Giuseppe di Radio Deejay. Nel giugno del 2001 esce il nuovo singolo “Let’s Talk About A Man” che si rivela da subito come uno dei tormentoni dell’estate. Il video, in perfetto stile “Non ci resta che piangere” (Troisi e Benigni), trasporta lo spettatore nel Medio Evo. “Let’s talk about a man” arriva al primo posto delle dance chart italiane e conquista presto anche la Germania dove raggiunge i top 30 di vendite. Nel dicembre del 2001 è il turno di “Bonjour Ep “che include anche “It’s Like”, “I’m Your Deejay”, “Time Goes By”, “Somebody”; quest’ultimo sarà il singolo che uscirà in Germania. Nell’estate del 2002 esce il singolo ”We Rule The Danza” che raggiunge il n.2 nella classifica austriaca dance e in classifica di vendite in Italia e porta il trio ad esibirsi dal vivo a “Top of the pops”. Del 2002 è anche il singolo “In My Mind”. Il gruppo è in cerca di qualcosa di nuovo…e decide allora di cimentarsi nella canzone italiana. E lo fa con un tributo ad un geniale artista, Franco Battiato. La sfida è ardua, vista la struttura originale del brano, ma il risultato, dopo mesi di tentativi, regala a Prezioso e Marvin una grandissima popolarità. “Voglio vederti danzare”, infatti, diventa da subito la hit dell’estate del 2003 in Italia e Spagna. Nel 2004, continuando sulla scia italiana, viene realizzata una rivisitazione in chiave dance del brano ‘80 “Le Louvre”. Gruppo molto richiesto dai miglior Club & Festival Internazionali.