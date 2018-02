Carnevale di Manfredonia: si comincia con la gran ‘Parata delle Meraviglie’

Nel 2018 Carnevale arriva presto, prestissimo. Domenica 4 febbraio ecco già la Prima Gran Parata del 65° Carnevale di Manfredonia che apre i quindici giorni del ricco programma di eventi con il suo fiore all'occhiello, la "Parata delle Meraviglie" ed un lungo pomeriggio di animazione per bambini e famiglie.

Una manifestazione unica al mondo nel suo genere che in mattinata, dalle ore 10.30 in Piazza Marconi, vedrà due ospiti d'eccezione: Matt&Bise il duo di Youtuber più amato d'Italia che conta oltre 1,7 Mln di iscritti al proprio canale Youtube. I loro video vengono visualizzati oltre 196 Mln di volte, più di 2 Mln di Followers su Facebook e 255mila Followers su Twitter. Vantano più di 1 Mln di seguaci sui rispettivi profili Instagram .

Per la "Gran Parata delle Meraviglie", riportata in auge nel 2017 dall'Agenzia del Turismo, migliaia di alunni degli Istituti Comprensivi di Manfredonia (Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie di Primo Grado) invaderanno le strade con i loro originali e variopinti costumi e la loro sprizzante spensieratezza. Sartorialità ed estro di docenti, mamme, zie e nonne che, instancabilmente per giorni realizzano assieme vestiti ed accessori negli spazi scolastici con ogni sorta di materiale, sono gli ingredienti segreti della "Sfilata delle Meraviglie" a cui l'Unicef anche quest'anno ha concesso il patrocinio per il suo fine pedagogico e di valorizzazione dell'infanzia. A sfilare saranno i seguenti Istituti Comprensivi: S.G. Bosco - "Il bosco incantato", Croce Mozzillo - " Le fiabe russe. Tra sogno e realtà", Giordani De Sanctis - "Ze Peppe e i giocolieri", Perotto Orsini - "Ze Peppe nell'anno del Dragone", Ungaretti Madre T.di Calcutta -" I colori di Rio".



La Gran Parata prenderà il via alle ore 10 (percorso Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro, Piazzale Ferri) e vedrà anche la partecipazione delle Principesse del Carnevale (in concorso per il titolo che incorona la più bella e la omaggia con l’outfit della boutique di Barbara Riccardo di Manfredonia), delle Mini Majorettes della Scuola d' Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella, della Banda Città di Manfredonia, della Banda e delle Majorettes dell’Istituto Comprensivo Giordani De Sanctis e della Banda degli Istituti Comprensivi Croce Mozzillo. Nel corso dello spettacolo, condotto da Matteo Perillo e Mariangela Mariani, ci sarà anche l'esibizione musicale della street band Assurd Batukada e l'intrattenimento musicale con la Ciani's Band con Salvatore Ciani, Gianna Attanasio, Simona Santoro e Matteo Spano. In Piazzale Ferri, invece, l’animazione e la conduzione sono affidate ad Antonio Beverelli e Pierpaolo Balzano.

Ma, la prima giornata del 65° Carnevale di Manfredonia prosegue dal primo pomeriggio sino alla serata. Dalle ore 16, in Corso Manfredi, dopo il grande successo dello scorso anno, torna "La città dei Balocchi", uno spettacolo di strada itinerante in compagnia delle mascotte dei Cartoon, animatori, giochi e “trucca bimbi”. In compagnia di “Party con Gheghé”, un coinvolgente spettacolo per bambini in maschera, con al centro il Teatro dei burattini in Piazza del Popolo e un goloso contorno al profumo di pop corn e zucchero filato. Piccoli protagonisti anche per "That’s all Folk", spettacolo itinerante di musica e danze popolari del Gargano (in collaborazione con Ciro Murgo). Dalle ore 16.30, in Corso Manfredi, si esibiranno "I Frizzicaroli", poliedrico gruppo di San Giovanni Rotondo composto da 25 elementi di età compresa tra i 10 ed i 17 anni. E dalle 17, nel centro storico, spettacolare esibizione musicale della street band Assurd Batukada. La musica, i movimenti e le percussioni di un’animata street band, per accendere di ballo ed euforia Manfredonia.

La diretta streaming audio\video della Gran Parata delle Meraviglie trasmesse sui canali social e web ufficiali del Carnevale di Manfredonia e su quelli dei media partners.