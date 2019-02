Carnevale di Manfredonia, 66^ edizione: il programma degli eventi

"Roba da Matti"! L'headline della campagna di comunicazione è tutta un programma e condensa al meglio la goliardia, la creatività e l'afflato vitale con partecipanti e pubblico che caratterizzano il Carnevale di Manfredonia, che quest’anno giunge alla 66^ edizione.

Una manifestazione che, dopo giorni di incertezza e difficoltà, è riuscita a diradare definitivamente le nubi sulla sua organizzazione grazie ad un'azione di concertazione istituzionale sull'asse Manfredonia-Bari, che ha salvaguardato la continuità di uno degli eventi patrimonio culturale della Puglia, e non solo. Infatti, grazie all'impegno finanziario di Comune e Regione Puglia, Manfredonia vede garantita, come ben specificato durante la conferenza stampa, "l'infrastruttura di base per poter procedere con la macchina organizzativa, il terreno solido sul quale costruire l'edizione n. 66, ovvero piano della sicurezza, diritti d’autore e service audio-luci".

Un'edizione che vedrà tre Gran Parate - domenica 3 marzo, martedì 5 marzo (Golden Night), sabato 9 marzo (Notte Colorata) - aventi come cardine la "Sfilata delle Meraviglie", la peculiarità che distingue nel mondo (dimostrato dall'ormai storico riconoscimento Unicef) la kermesse sipontina ed ha come protagonisti gli alunni degli Istituti comprensivi (dai 3 ai 13 anni). Un concentrato incredibile di creatività e di artigianalità che vede le aule trasformarsi, dal primo pomeriggio sino a tarda notte, in luoghi di aggregazione sociale ed intergenerazionale, dove maestre, genitori, zii, nonni ed alunni lavorano gomito a gomito alla realizzazione di abiti ed accessori realizzati con i più disparati materiali, soprattutto di riciclo.

Tra le prime novità annunciate c'è quella della possibilità di sostenere il Carnevale di Manfredonia attraverso un'erogazione liberale. Collegandosi al sito www.carnevalemanfredonia.it, con il sistema Pay Pal, sarà possibile sostenere la kermesse in maniera diretta, sicura e tracciabile (con emissione di regolare ricevuta). Uno strumento in più, oltre a quelli della sponsorship e del mecenatismo, per poter dare il proprio apporto alla (giusta) causa.

Come ogni grande evento che si rispetti, anche il Carnevale di Manfredonia (per il quinto anno consecutivo) consente agli spettatori di acquistare anticipatamente online il proprio posto a sedere per godersi comodamente ed in prima fila lo spettacolo delle Gran Parate dalle Tribune di Piazza Marconi. Per la 66^ edizione il servizio è a cura del circuito Vivaticket, specializzato nella vendita di biglietti per spettacoli, concerti ed eventi sportivi diffusi su tutto il territorio nazionale.

E' possibile acquisire i ticket per le 3 Grandi Parate in programma per i giorni 3 (costo 10 euro), 5 (costo 3 euro) e 9 (costo 5 euro) Marzo.

Collegandosi al link https://www.vivaticket.it/ita/tour/carnevale-di-manfredonia-2019/2238 si può selezionare il proprio posto a sedere sulla mappa della Tribuna, tutto comodamente da casa e\o presso uno dei punti vendita autorizzati su tutto il territorio nazionale (a questo link l'elenco completo https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv#). A Manfredonia la rivendita ufficiale è sita presso il "Bar Impero" (Piazza Marconi, 16).