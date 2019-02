Tutto pronto per il carnevale carpinese: sfilate, concorsi ed esibizioni in maschera per le vie del paese

Tutto pronto per il Tradizionale Carnevale Carpinese giunto quest’anno alla undicesima edizione. Sfilate, concorsi ed esibizioni in maschera, momenti d’intrattenimento domenica 3 e martedi 5 marzo 2019. Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il carnevale che da sempre vede grande partecipazione ed entusiasmo da parte dei cittadini carpinesi e non solo. Sarà anche quest’anno una vera festa per tutti, all’insegna del sano divertimento per giovani e adulti.

Il programma reso noto sulla pagina facebook della Pro Loco di Carpino riguarda entrambi i giorni.

Ore 14:00 – Raduno dei carri allegorici con i rispettivi gruppi presso le “ Terre di San Cirillo.

Ore 15:00 – Inizia la sfilata che animerà le vie principali del paese con musiche e costumi sia moderni che della tradizione.

Il gran finale è previsto in Piazza del Popolo con musica dal vivo, balli in maschera, baby dance, scherzi vari, e…tanto divertimento.

Gallery