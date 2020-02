Il super carnevale di Apricena ai nastri di partenza. Il sindaco: "È uno dei momenti di grande vivacità della nostra città

Ai nastri di partenza il carnevale apricenese 2020. L’Amministrazione Comunale di Apricena, in collaborazione con gli amici di Movidaunia, promotori storici della kermesse, sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per l’inizio di questa edizione.

Si partirà domenica 23 febbraio, alle ore 11 su Piazzale Andrea Costa, con il Laboratorio Marcone. Alle ore 15, davanti alla Tabaccheria “La Cicca”, su Viale Palmiro Togliatti, in zona Sacra Famiglia, partirà la grande sfilata dei carri allegorici delle Associazioni “Movidaunia Apricena” ed “Elementi Creativi Apricenesi” per le strade Apricenesi, con mimento finale su Piazza Giovanni Paolo II, ove si esibiranno gli artisti di Radionorba, Rosanna Rollo e Benny Bolognino. Sarà anche l’occasione per ascoltare la nuova sigla del Carnevale Apricenese cantata dal noto musicista Matteo Marolla e dalla sua orchestra.

“C’è molto fermento in città, soprattutto tra i più piccoli” – dichiara il Sindaco Antonio Potenza – “sentiamo molto entusiasmo in giro, ci aspettiamo moltissima gente che arriverà da altri paesi. Invito tutta la nostra comunità a partecipare a questa importante manifestazione, che ricordo, ha raggiunto livelli elevatissimi e rappresenta sicuramente uno dei momenti di più grande vivacità per la nostra citta" - conclude Potenza.