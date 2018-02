Carnevale al Mat 2018. Festa, tradizione e altre culture

Anche in occasione del Carnevale 2018, l’Amministrazione Comunale - Assessorato alla Cultura, la Dirigenza ai Servizi Museali e la Direzione del MAT Museo dell’Alto Tavoliere invitano tutti i piccoli utenti a partecipare a divertenti appuntamenti didattici dedicati ai festeggiamenti del Carnevale.

“L’approccio ludico è finalizzato – dichiara l’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino - alla conoscenza del museo con una divertente caccia al tesoro; la scoperta del proprio patrimonio immateriale, quali le tradizionali maschere italiane; la valorizzazione della propria creatività istintiva e della propria manualità operativa; l’uso ludico della parola sotto forma di filastrocca; la conoscenza di tradizioni altre da quelle italiane ed europee costituiscono strumenti educativi per approfondire due grandi tematiche che il MAT Museo dell’Alto Tavoliere porterà avanti nel 2018: il tema dell’Altro e dell’Altrove e il 2018 Anno Europeo del Patrimonio”.

La sensibilizzazione a questi due importanti e profondi temi verrà attuata con gli strumenti didattico-educativi propri della psicologia esperenziale, secondo la quale “il fare precede il comprendere”. I laboratori, ideati con il coordinamento della dott.ssa Elena Antonacci, saranno realizzati dai Volontari del Servizio Civile, con il supporto degli operatori museali, ed avranno luogo presso il MAT Museo dell’Alto Tavoliere nelle seguenti giornate:

- sabato 3 Febbraio 2018: “Chi cerca…trova!”. Il laboratorio, a tema carnevalesco, è incentrato su una caccia al tesoro lungo un percorso all’interno del MAT. I bambini saranno divisi in due squadre e tramite degli indizi dovranno concludere il tragitto nel minor tempo possibile. A conclusione del laboratorio sarà realizzata un’attività manuale;

- domenica 4 Febbraio 2018: “Primavera Higan”. In questo laboratorio i bambini verranno a conoscenza della festa Higan giapponese detta anche “festa della luce”, che ricorre proprio il 4 Febbraio, dando il benvenuto agli alberi di ciliegio che sbocceranno dopo un mese circa. La tematica affrontata è quella del diverso e delle differenti tradizioni carnevalesche;

-sabato 10 febbraio 2018: ‘Quando le maschere non c’erano’. Il laboratorio verterà sulle origini delle tradizionali maschere italiane, collocate nella loro regione di appartenenza. A conclusione del laboratorio sarà realizzata un’attività manuale di riciclo creativo;

- domenica 11 Febbraio 2018: ‘Carnevale in filastrocca’ . I bambini saranno coinvolti in un gioco di rime, cercando di indovinare e completare una filastrocca sul carnevale. Seguirà un’attività manuale-creativa per la realizzazione di colorate maschere da indossare;

- martedì 13 febbraio 2018: ‘We are all MAT here’ . Festa in maschera in occasione del martedì grasso. Saranno svolte attività ludico-ricreative con giochi ed intrattenimento. E’ consentito portare coriandoli, ma esclusivamente stelle filanti.

I laboratori sono gratuiti ma con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti.

Sarà possibile prenotare chiamando esclusivamente al seguente numero telefonico:

Segreteria MAT 0882.339611 negli orari di apertura del museo (Lun-Ven 9.00-13.30, 17.30-20.30; Sab 18.00-21.00; Dom 10.30-13,30, 18.00-21.00) oppure negli stessi orari ci si potrà recare al MAT in Piazza San Francesco, 48.

Ogni adulto potrà prenotare per un solo bambino (o per due se la prenotazione è desinata a due fratellini).