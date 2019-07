Carmine Padula, da Apricena a Rai 1: a soli 18 anni firma la colonna sonora della fiction 'Ognuno è perfetto'

Carmine Padula, giovanissimo compositore e pianista di Apricena, esordisce a soli 18 anni nella musica da film, e lo fa in grande stile con una nuova fiction di punta della Rai, ‘'Ognuno è Perfetto’', con protagonisti Edoardo Leo e Cristiana Capotondi.

La fiction narra le vicende di un gruppo di ragazzi affetti dalla sindrome di down e andrà in onda su Rai 1 in sei episodi. Si tratta di uno degli esordi più giovani (se non il più giovane) di sempre per il compositore pugliese che in merito a ciò, afferma: “E’ un grande onore ma anche una grande responsabilità quella affidatami. Poter fare il lavoro dei miei sogni con risultati così importanti alla mia età non ha prezzo. Ho iniziato questo lavoro che non ancora ero maggiorenne, questo per me è un attestato di stima immenso. Devo ringraziare per questo la regia, la produzione e la Rai tutta per aver sin dal primo momento creduto in me e per aver esaudito tutte le mie richieste. Spero che questo rappresenti un messaggio importante per i miei coetanei e non: con passione, dedizione e grande spirito del sacrificio si possono raggiungere risultati straordinari, a prescindere dall’età.”

La soundtrack, interamente composta da Padula, è stata registrata presso gli Abbey Rocchi Studios di Roma con l’orchestra Roma Sinfonietta (celebre orchestra che accompagna il M° Ennio Morricone) e presso l’Auditorium Arturo Toscanini della Rai di Torino con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. “Durante questi mesi - prosegue Padula - ho potuto usufruire dei consigli di tanti illustri addetti al settore. L’ incontro che mi rimarrà più impresso è sicuramente quello con il M° Ennio Morricone, che mi ha accolto in casa sua e mi ha dato dei consigli utilissimi che custodirò per sempre molto gelosamente” conclude il giovanissimo compositore. La fiction è prodotta da Rai Fiction e Viola Film, la regia è stata affiata a Giacomo Campiotti (regista molto amato dal pubblico per Braccialetti Rossi). L’appuntamento è quindi al 24 Novembre su Rai 1 con “Ognuno è Perfetto”!