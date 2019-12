Carmelo Pipitone dei Marta sui tubi live al Rock 'n' wine art fest

Dopo Omar Pedrini e il suo "Viaggio Senza Vento Tour", il Rock 'n' Wine Art Fest torna con un altro grande interprete del rock italiano: Carmelo Pipitone



Ad esibirsi domenica 29 dicembre 2019 all'Enopolio Daunio | Enoteca culturale di San Severo sarà Carmelo Pipitone, chitarrista dei Marta sui Tubi, che presenterà live il suo primo album da solista "Cornucopia".



Open h. 20

Start h. 21



FOOD & BEVERAGE



Vini della Daunia rosso, bianco e rosato, Spumanti metodo charmat e metodo classico, birre artigianali.



Panini con salsiccia sbriciolata, pasta Senatore Cappelli biologica con vellutata di ceci biologica



Panettone o Pandoro





INFO & TICKETING



1) Ingresso in prevendita € 22 per gli associati Enopolio Daunio (esclusivamente in Enopolio Daunio)



2) Ingresso in prevendita € 25 per i non associati Enopolio Daunio (esclusivamente online)



3) Ingresso alla porta il giorno dell'evento € 28 (per tutti)



Tutte le tipologie di ticket comprendono anche un calice di vino di benvenuto



!!! NUMERO LIMITATO DI INGRESSI !!!



Infoline 349.2605176 (Giorgio)



CARMELO PIPITONE

Con i Marta sui Tubi ha pubblicato 6 album in studio: Muscoli e dei (2003) – C’è gente che deve dormire (2005) – Sushi & Coca (2008) – Carne con gli occhi (2011) – Cinque, la luna e le spine (2013) – Lostileostile (2016), un album dal vivoCinque, la luna, le spine e il live (2013) e una raccolta dei brani più importanti Salva Gente (2014).



Preziose le collaborazioni con artisti del calibro di Lucio Dalla, Franco Battiato, Enrico Ruggeri e tappe importanti come il Primo Maggio a Roma, Italia Wave prima dei Placebo, le apparizioni legata alla fiction “Romanzo Criminale” e le prestigiose partecipazioni alla trasmissione “Che Tempo Che Fa”.



Nel 2009 Carmelo Pipitone riceve il Premio Insound come migliore chitarrista acustico.



Partecipano al Festival di Sanremo 2013 nella categoria “Big” con due brani “Dispari” e “Vorrei”, duettando, nella serata dedicata ai brani storici, con Antonella Ruggiero.



Nel 2014 contribuisce alla formazione della superband O.R.K. con Lorenzo Esposito Fornasari (Hypersomniac, Bersèk) voci e tastiere, Carmelo Pipitone alle chitarre, Colin Edwin (PorcupineTree) al basso e PatMastelotto (King Crimson) alla batteria.

Band tutt'ora attiva.



Nell'estate del 2017 inizia a suonare con i Dunk (Ettore, Marco Giuradei e Luca Ferrari dei Verdena) e anche questa collaborazione gli permette di andare in tour per i Club e Festival d'Italia per tutto il 2018. Nel frattempo accumula materiale per la sua prima pubblicazione da solista.



Il suo primo album da solista “Cornucopia” è uscito il 16 novembre per La Fabbrica etichetta indipendente ed è stato prodotto da Lorenzo Esposito Fornasari.