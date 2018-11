Alla Fiera di Foggia riecco ‘Carduelis’, l’evento dedicato all’ornitologia

Lo scorso anno la prima edizione di Carduelis ha fatto registrare un buon successo. Adesso l'esposizione ornitologica sperimentale dei fringillidi indigeni, esotici e dei loro ibridi mira a crescere in maniera esponenziale. Primo grande motivo d'orgoglio dell'Associazione Ornicoltori di Capitanata "Federico II" di Foggia, che organizza l'evento, è l'ubicazione: Carduelis quest'anno continuerà a svolgersi nel quartiere fieristico di Foggia, ma si sposterà l'imponente padiglione 71, ampio ben 4800 metri quadri.

All'esposizione, che vedrà un giudizio con tre giudici di altissimo valore, il meglio in circolazione, sarà annessa anche una mostra scambi a partecipazione gratuita, oltre ad una specialistica sui canarini di razza spagnola ed una sui canarini da canto malinois. Numerose le aziende del settore partecipanti a questa seconda edizione di Carduelis (ad ingresso libero), anche se in realtà sarà data grande considerazione ad altre manifestazioni collaterali, come la collettiva d'arte "Volare", che vedrà l'esposizione di opere di numerosi artisti di Capitanata. I premi speciali di Carduelis sono stati realizzati anche quest'anno da "Officine Creative"" dell'artista carapellese Serena Faccilongo. Anche il prof. Paolo Ricchiuti, noto pittore e scultore barese, metterà in palio una sua opera. Carduelis (che si svolge anche grazie alla collaborazione dell'Associazione Ornitologica Sanseverese) è anche enogastronomia, visto che ospiterà stand di aziende vinicole e gastronomiche locali.

Per gli espositori sarà importante la possibilità di assistere al giudizio in tempo reale. Carduelis lo scorso anno ha ospitato specie domestiche di ogni genere ed espositori provenienti da tutta Italia. La kermesse foggiana ha fatto registrare anche un piccolo primato: per la prima volta, infatti, un'esposizione ornitologica ha ospitato uno splendido esemplare di verdone citrino, uno dei più ammirati. Bellissima anche l'opportunità di esporre in apposite categorie gli ibridi di sesso femminile, che altrimenti non avrebbero potuto competente con i conspecifici di sesso maschile. Sarà la festa dell'ornitologia quella che i primi due giorni di dicembre sarà ospitata da una città in forte crescita a livello ornitologico come Foggia. Il consiglio direttivo e tutti i soci dell’AOC FEDERICO II ringraziano per l’impegno, la professionalità e la passione con cui stanno seguendo tutte le vicissitudini legate all’ornicoltura il sindaco di Foggia Franco Landella e la sua giunta comunale. Un ringraziamento particolare va all’assessore alle attività produttive Claudio Amorese, sempre presente e pronto ad ascoltarci

PROGRAMMA

Venerdì 30 novembre

Ore 9-19: Ingabbio

Sabato 1° dicembre

Ore 9: Giudizio

Ore 9-19: Apertura al pubblico

Ore 11: Stand Mostra D'Arte: "La cura del Canarino", a cura di Giuseppe Pascucci

Ore 15,00: Apertura stand Sbandieratori e Musici Città di Lucera

Ore 16.30: Presentazione mostra d'arte Volare, a cura di Maria Grazia De Rosa

Ore 17. 30: Stand Mostra d’Arte: "Pet therapy e Canarini", a cura di Luigi Starace, giornalista scientifico

Ore 17.30: Stand Only Food: Degustazione vino rosso 'ciliegiolo' Casa Primis e di prodotti tipici locali a cura di Only Food

Ore 18.00: Spettacolo esterno degli sbandieratori e musici

Ore 20.30: Cena su prenotazione da AgriClub La Campagnola – Borgo Arpinova (16 euro a persona – prenotazione in mostra)

Domenica 2 dicembre

Ore 8: Apertura al pubblico

Ore 10: Inaugurazione alla presenza delle autorità

Ore 10.30: Reading di poesie "Sulle ali della Poesia"

Ore 11: Filatura dimostrativa mozzarelle dell'azienda Iadarola e degustazione di prodotti tipici locali

Ore 11.30: Degustazione vino Rosato Monrose Casa Primis e di prodotti tipici locali a cura di Only Food

Ore 11.30: Sfilata Porte Storiche lucerine e spettacolo Sbandieratori e Musici

Ore 12.30: Premiazione Mostre Carduelis, Razza Spagnola e Malinois

Ore 15: Sgabbio e chiusura manifestazione

CARDUELIS

Presidente della Manifestazione: Piero Russo

Direttori mostra: Piercarlo Rossi (IEI), Raffaele Delli Carri (Razza Spagnola), Matteo Pitullo (Canarini da canto Malinois)

Segretari: Stefano Minese, Angelo Piteo

Tesoriere: Giuseppe Pascucci

Addetto Inserimento Dati: Raffaele Delli Carri

Collaboratori: tutti i soci AOC Federico II -Foggia e Associazione Ornitologica Sanseverese

ALCUNI STAND CHE HANNO UFFICIALIZZATO LA PRESENZA A CARDUELIS

MANGIMI E ACCESSORI PER L'ORNITOLOGIA

Vito Loconte - Puglia

Maurizio Caporaletti Allevamento Val Musone - Marche

Murgiavet Filippo Cantore - Puglia

Miscele Felix e Nello Formisano - Campania

Biovetline - Calabria

Piccoli Amici di Claudio Spano - Puglia

Gianni Cassetta (Girasole e Scagliola Bio) - Molise

ALTRI ANIMALI

Lucania Rodix (Roditori, Cavie, Coniglietti) - Basilicata

Bugsnack (tarme, camole, insetti) - Puglia

ENOGASTRONOMIA

Caseificio Iadarola

Only Food A.P.S. | Associazione di Promozione Sociale

Tarallificio pugliese

Azienda Vinicola Casa Primis - Stornarella

Bottega Del Sud

Conservificio Cocco

ALTRE ATTIVITÀ

Sbandieratori e Musici di Lucera e corteo storico del Torneo delle Chiavi

Associazione THIS IS ART di Lucera, con il poeta Di Flumeri ed il pittore Gianni Pitta

L'Artigiano Digitale (Carapelle), serigrafia

Centro Diurno Reveille - Orta Nova

Ambrosina Contini "Gioielli di Carta" - Lucera

Mostra d'arte a tema ornitologico "Volare", a cura di Anna Piano, allestimento Giuseppe Santamaria e Mariarosa Meola; espongono gli artisti: Esporranno gli artisti: Lella Pagano, Valentina Vurchio, Elsa Totaro, Roky Marchese, Edda Ferrero, Patrizia Affatato, Anna Ricco, Bea Solimine, Herman Ariostino, Silvano Dicarolo, Rita Conti, Viviana Tavani, Alessia Canestrale, Michele Fini, Michela Cassa, Ennio Rutigliano, Francesco Licursi, Giuseppe Santamaria, Mariarosa Meola, Patrizia De Santis, Michela Nardella, Maria Anna Berardini, Roberta Fiano, Lino Mocerino, Onofrio Grifa, Graziella Belfiore, Anna Piano.