Nel reparto di pediatria arriva ‘La Befana della biodiversità’: i militari della forestale in corsia con i bambini

I Militari del Reparto biodiversità di Foresta Umbra, trascorreranno una parte della mattina del 6 gennaio, giorno dell’Epifania, presso il reparto pediatrico dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo, Opera di Padre Pio, con i bambini ricoverati e con il Personale sanitario. Nell’occasione, che vedrà anche momenti ludici attraverso il gioco “Scopri cos’è” (i piccoli, introducendo la mano in cassettine appositamente predisposte, dovranno riconoscere al tatto le cose in esse contenute e preventivamente mostrate e descritte: semi, frutti, gemme, cortecce e foglie di essenze forestali), saranno donati a ciascun bambino alcuni gadget (matite, trottole, miniature di animali) e una medaglia recante l’incisione del proprio nome. Alla struttura ospedaliera, per la dotazione della saletta ricreativa, rimarranno 5 grandi puzzle raffiguranti gli animali rappresentativi dell’ambiente forestale garganico ed una cassetta contenente pezzi opportunamente lavorati a modo di elementi per costruzione. Tutto il materiale, costruito con il legno della Foresta, è stato prodotto nella falegnameria del Reparto.

L’educazione ambientale costituisce parte fondamentale della missione istituzionale dei Carabinieri Forestali, essendo di straordinaria importanza per prevenire condotte che mettano in pericolo l’ambiente e la salute. Le attività proposte ai bambini sono caratterizzate da grande impatto emozionale e tendono a generare una particolare empatia con la natura. Vengono svolte con successo da anni con migliaia di studenti in tutta Italia da Personale appositamente qualificato. Natura e solidarietà, Carabinieri e bambini insieme, per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente.