Al Teatro Giannone lo spettacolo 'Cara Professoressa'

Sabato 3 febbraio 2018 riprende la Stagione teatrale con ‘Cara Professoressa’, Con Crescenza Guarnieri, Federico Inganni, Giovanni Nasta, Valerio Ribeca, Francesca Verrelli per la regia di Andrea Bizzarri

‘Cara Professoressa’è una vera e propria bomba ad orologeria. Inizia con tutte le prerogative del più comune dramma borghese, di una di quelle pièce imbellettate e flaccide, per poi attivare il conto alla rovescia che porta dritti all’esplosione finale.

È un viaggio dall’esterno verso l’interno. Quattro ragazzi dal viso pulito, in visita dalla loro più cara professoressa, entrano intimiditi e rispettosi, con un regalo di gran lusso, per poi trasformare la casa in un campo di battaglia fatto di colpi bassi, staffilate, parole arcigne, sguardi biechi e frasi scabrose dette in punta di fioretto. Affascinanti sono le relazioni che s’intersecano fra i quattro, ognuno rappresentativo di una tipologia di studente, e la donna, insegnante dedita e passionale, amante del proprio lavoro. Come sono cresciuti questi ragazzi? Cosa, la professoressa, è riuscita a trasmettere loro? Princìpi, ideali e nozioni, sicuramente.

Sullo sfondo un gap generazionale difficile da colmare, la sensazione, da parte della professoressa, di non essere stata capace di far comprendere la vera finalità delle sue lezioni: la costruzione di una coscienza critica e la conoscenza degli strumenti utili per affrontare il mondo fuori delle mura scolastiche. Fare, insomma, di questi quattro alunni, quattro individui onesti e leali, che contribuiscano a rendere civile la società in cui vivono. Uno spettacolo che terrà gli spettatori incollati alle poltrone. Ognuno potrà riconoscersi in questo o quel personaggio, e tutti saranno rapiti dalle dinamiche dell'opera, dai continui colpi di scena e dalla sua evoluzione inarrestabile. I migliori ingredienti per uno spettacolo esplosivo.

Biglietto euro 10,00

ridotto euro 8,00

Possibile l'acquisto con la Carta del Docente

Prevendite:

San Marco In Lamis

Amedeo Gioielli - Corso Matteotti

Forno Fulgaro - Via La Piscopia

San Giovanni Rotondo

Edicola Russo - Corso Umberto I