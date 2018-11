Cappuccetto Rosso apre “Favolosamente vera”, la rassegna teatrale della Bottega degli apocrifi

Parte con un classico intramontabile “Favolosamente Vera”, la rassegna teatrale della Bottega degli Apocrifi dedicata alle nuove generazioni, con lo spettacolo “Cappuccetto Rosso” della Compagnia La Luna nel Letto. Domenica 11 novembre alle ore 18.00 a calcare il palcoscenico del teatro comunale “L. Dalla” di Manfredonia sarà un gruppo di danzatori-acrobati diretti da Michelangelo Campanale che affronteranno la più popolare tra le fiabe: Cappuccetto Rosso, una storia tramandata di generazione in generazione che attraverso il bosco, la curiosità e la paura ci racconta la vita. In questo “Cappuccetto Rosso” teatro, danza, musica, arti visive e cinema sono tutt’uno. Le relazioni tra i personaggi e la dinamica della storia si rivelano sulla scena attraverso il corpo, il linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario dei cartoni animati di inizio ‘900; le luci, i costumi e le scene si compongono in una danza di simboli, citazioni pittoriche (Goya, Turner, Bosch, Leonardo da Vinci), che ridisegnano la fiaba con la semplicità di ciò che vive da sempre e per sempre.

Lo spettacolo ha vinto il Festebà 2018 e il Premio Infogiovani Young&Kids Fit Festival Internazionale del Teatro e della scena contemporanea, grazie alla sua capacità di mostrare ai bambini con leggerezza e poesia anche la dimensione tragica della vita, con la quale pure sono in contatto fin dalla più tenera età. Un lupo si prepara a cacciare. Qualsiasi animale del bosco può andar bene; l’importante è placare la fame. Ma la sua preda preferita è Cappuccetto Rosso. Come in un sogno ricorrente o in una visione, cura ogni dettaglio della sua cattura: un sentiero di fiori meravigliosi è l’inganno perfetto.

Questo però gli costerà la vita. Così è scritto, da sempre. In questo show che chiamiamo vita, egli non è soltanto un lupo, ma IL LUPO, che non vince… ma non muore mai. La legge è: per vincere, bisogna conoscere il nemico. E in questa partita il lupo ci aiuta a scoprire che cos’è la paura e quali forme assume, mutevoli e diverse per ogni essere umano. Con i danzatori EleinaD: Claudia Cavalli, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena, Marco Curci, Roberto Vitelli. Drammaturgia, regia, scene e luci Michelangelo Campanale. Coreografie Vito Cassano. Assistente alla regia Annarita De Michele. Costumi Maria Pascale. Video Leandro Summo. Si ringraziano Filomena De Leo, Rina Aruanno, Maria De Astis, Licia Leuci. (Durata: 50 minuti. Spettacolo dai 6 anni). “Favolosamente vera” è realizzata col sostegno dell’Azienda SILAC di Manfredonia, ed è inserita all'interno del progetto Teatri del Gargano, sostenuto dalla Regione Puglia tramite L'Avviso a presentare iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche - FSC Fondo di Sviluppo e coesione 2014/2020 - Patto per la Puglia. Biglietto unico € 5,00 Info e prenotazioni: Bottega degli Apocrifi, Teatro Comunale “Lucio Dalla” (via della Croce), Manfredonia tel. 0884.532829 - cell. 335.244843. Promo di “Cappuccetto Rosso”: https://vimeo.com/295117925