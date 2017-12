Capodanno a Troia: in piazza Episcopio arriva Fabrizio Ferrari da Rtl

Come nella migliore delle tradizioni, si rinnova anche per quest'anno l'appuntamento con il Capodanno in piazza a Troia. Una tappa fissa tra gli eventi del calendario della programmazione natalizia, che dal 2015 riempie piazza Episcopio di musica e divertimento.

A tenere a battesimo la notte di Capodanno ci penseranno i dj Linus e SilvanHeac, seguiti dall'ospite d'onore della serata, Fabrizio Ferrari, voce storica di radio RTL 102.5.

"Uno degli appuntamenti più richiesti di ogni anno" riferisce il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri "che come ogni anno porta a Troia migliaia di persone provenienti da tutto il circondario in piazza Episcopio per una serata di festeggiamenti fatta di musica e tanto divertimento. Una tradizione che si rinnova e che offre una validissima alternativa per ritrovarsi assieme e celebrare l'anno nuovo".

Un modo eccellente per scoprire ed innamorarsi della Cittadina del Rosone, Bandiera Arancione dal 2014, nella notte più magica dell'anno.



A partire dalle 22.30, appuntamento in piazza Episcopio, a Troia per aspettare il 2018 insieme alla buona musica di Fabrizio Ferrari.