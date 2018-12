Capitanata chiama: a Manfredonia un talk sulle tematiche del brain drain e della cultura d'impresa

Coworking SmartLab e Capitanata Chiama, in collaborazione con la web school InnovAttiva e l'associazione Pugliesi a Milano, organizzano per venerdì 21 dicembre, ore 18.00, presso il coworking di Manfredonia, in Via Calle del Porto, un talk sulle tematiche del brain drain e della cultura d'impresa. Ospiti dell'incontro, aperto al pubblico, saranno Antonio Rinaldi e Nicola Altobelli.



Antonio Rinaldi è un ingegnere gestionale, membro della Commissione Meccanica Industriale dell'Ordine di Parma, con dodici anni di esperienza in consulenza manageriale, controlling, business planning e gestione di sistemi ERP multi-countries, con una profonda conoscenza delle metodologie di project & portfolio management. È un manager versatile, orientato all’innovazione, abituato a lavorare a stretto contatto con il top management aziendale, principalmente CEO e CFO. La sua preparazione professionale è stata integrata con un master specialistico in corporate finance e un executive master in investment banking. Vincitore del People Award 2010 “for the best collaborative attitude”, Special Mention 2013 come project manager del progetto SAP R&D, e relatore in svariati congressi internazionali, Antonio è profondamente convinto che la leadership sia un processo collaborativo volto ad ottenere risultati.



Nicola Altobelli è direttore commerciale di Eceplast e vice presidente nazionale Giovani Imprenditori Confindustria. Eceplast è un’azienda manifatturiera localizzata a Troia, specializzata nella produzione di imballaggi in plastica e carta per la chimica e l’automotive con forte proiezione internazionale. L’innovazione tecnologica, l’internazionalizzazione dei mercati e l’attenzione alle risorse umane sono i tre pilastri su cui la famiglia Altobelli poggia la propria visione imprenditoriale, dimostrando nei fatti come si possa riuscire a crescere come impresa e come territorio. Attualmente Eceplast impiega circa 100 collaboratori ed esporta in 40 paesi nel mondo.



Il talk sarà anticipato da un workshop, alle ore 16.00, dal titolo “Miglioramento continuo”, che lo stesso Antonio Rinaldi terrà in maniera gratuita per giovani professionisti e studenti. La cultura del miglioramento continuo è una leva per il successo, utile a tracciare una rotta, perseguirla, monitorare il percorso e imparare come raggiungere la meta nel minor tempo possibile, evitando gli ostacoli.



Capitanata Chiama in questi giorni lo ha raggiunto al telefono per fargli qualche domanda. L’intervista è stata pubblicata su http://capitanatachiama.it/2018/11/28/antonio-rinaldi/

Per info Coworking SmartLab di Manfredonia, Via Calle del Porto, torre b, telefono 0884.538360.