Torna 'Cantine Aperte' e raddoppia: due giorni dedicati al vino della Puglia e ai suoi territori

Tante le novità per la nuova edizione di Cantine Aperte, il più noto appuntamento dedicato al vino e ai suoi territori, che coinvolge ogni anno in tutta Italia oltre mille aziende socie del Movimento Turismo del Vino. Nell’anno che il Ministero dei Beni Culturali ha intitolato alla cultura del cibo italiano nel mondo, MTV Puglia inaugura la collaborazione con l’Assessorato all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia, per una festa che è anche un vero e proprio viaggio alla ricerca delle radici storiche del nostro territorio.

Anche in Puglia Cantine Aperte raddoppia, con eventi e attività sia sabato 26 maggio che domenica 27 maggio nelle oltre 60 cantine socie del Movimento Turismo del Vino Puglia. Da nord a sud della regione, enoturisti e winelovers potranno entrare nel cuore della produzione del vino, visitare i vigneti, le bottaie, degustare le produzioni, nella cornice di un ricco programma di iniziative culturali, musicali, eventi e attività. Tutto il territorio regionale sarà protagonista attraverso i suoi vignaioli che, con passione e costante impegno, disegnano e raccontano il volto dell'enologia regionale.

Cuore della manifestazione sarà come ogni anno la degustazione, con centinaia di etichette, dalle annate storiche alle ultimissime novità sul mercato. Guideranno verticali, laboratori e minicorsi i sommelier dell'AIS Puglia, che accompagneranno i partecipanti attraverso la degustazione dei vini del territorio

Nel segno del connubio con l’Assessorato alla Cultura si collocano le proposte di itinerari a cura di Eventi d’Autore, per godersi un fine settimana diverso dal solito. Alle visite in cantina si abbineranno tappe alla scoperta della storia e dei paesaggi circostanti, con soste presso siti di interesse storico, archeologico o naturalistico. Un viaggio tra tesori nascosti e paesaggi incontaminati, per scoprire le radici più autentiche della cultura millenaria del vino nella nostra terra. Gli enobus, con partenze da Bari, Trani e Lecce, sono disponibili solo su prenotazione (segreteria@eventidautore.it | Tel. 338 2719840 - 333 5271542) comprenderanno la visita di 2/3 cantine, con degustazioni dei vini di produzione e spuntino, e la visita ad un sito storico-culturale con una guida qualificata.

Per prepararsi al meglio alle degustazioni, sul sito www.mtvpuglia.it e sugli account social (Facebook, Twitter e Instagram) del Movimento sono disponibili l’elenco delle cantine partecipanti e tutti gli ultimi aggiornamenti sui programmi delle aziende. Dal sito è inoltre possibile, tramite i link agli store GooglePlay e iTunes, scaricare le app Ampelopuglia e Top Wine Destination: “Ampelopuglia” offre dettagli sulle denominazioni di origine, i territori e i principali vitigni autoctoni che definiscono la tipicità esclusiva dei vini di Puglia; “Top Wine Destination” illustra le opportunità di enoturismo e di turismo rurale offerte dal Movimento Turismo del Vino Puglia nelle cantine socie e nei più bei territori vitivinicoli, per scoprire la Puglia del vino 12 mesi all'anno.

Inoltre, sempre sul sito del Consorzio, è disponibile anche la mappa Google Maps delle aziende partecipanti: basta connettersi da tablet o smartphone al sito www.mtvpuglia.it, cliccare sulla mappa in homepage e scegliere di aprirla con l'app di Google Maps. Selezionando la singola cantina si potranno conoscere orari di apertura e programma delle attività, oltre a ricevere le indicazioni esatte su come raggiungere l'azienda e creare il proprio percorso. I winelovers potranno raggiungere le cantine anche in bici, unendosi all'iniziativa delle associazioni Fiab Ruotalibera Bari e Cicloamici Brindisi/Mesagne.

Cantine Aperte è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e protetto giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e professionalità nell’accoglienza, tratti distintivi delle cantine MTV.

La manifestazione è inserita nella programmazione progettuale triennale del Consorzio Movimento Turismo del vino Puglia dal titolo “Puglia: cultura del vino scoperta di un territorio”, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione - FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia”, Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti le attività culturali, promosso dall’Assessorato all’Industria turistica e culturale.

Le cantine aperte

Sabato 26 maggio

Cantina Le Grotte - Apricena (FG)

S.P. Apricena – San Nazario km 4.00

Contrada “Le Grotte”

Tel. +39.0882.642321

GPS: 41.82319, 15.43755

www.cantinelegrotte.it

ORARIO APERTURA: 10.00 – 21.00

PROGRAMMA: Su prenotazione possibilità di visita ai vigneti. Musica. Su prenotazione e a pagamento (€ 5,00) verticale di vini rossi. Visita guidata e degustazione gratuita dei vini di produzione.

Alberto Longo - Lucera (FG)

SP 5 Lucera Pietra Montecorvino km 4 c.p. 64

Tel. +39.0881 539057

GPS: 41.513273, 15.282605

www.albertolongo.it

ORARIO APERTURA: 10.00 – 13.00 | 15.00 – 18.00

PROGRAMMA: Possibilità di visita ai vigneti. Degustazione speciale di due spumanti metodo classico (a pagamento € 3,00). Visita guidata e degustazione gratuita dei vini di produzione.

L'Antica Cantina - San Severo (FG)

Viale San Bernardino, 94

Tel. +39.0882 221125

GPS: 41.6907825,15.3892011

www.anticacantina.it

ORARIO APERTURA: 8.30 – 13.00 | 15.00 – 18.00

PROGRAMMA: Possibilità di visita ai vigneti. Degustazione speciale di due spumanti metodo classico (a pagamento € 3,00). Visita guidata e degustazione gratuita dei vini di produzione.

27 maggio

d'Araprì - San Severo (FG)

Via Zannotti, 30

Tel. +39.0882 227643

GPS: 41.685905, 15.383608

www.darapri.it

ORARIO APERTURA: 10,00 - 13,00 | 15,00 - 19,00.

PROGRAMMA: Le visite guidate si effettueranno in gruppi con partenza alle 10,00, 11,00, 12,00, 13,00, 16,00, 17,00, 18,00 e 19,00. Degustazione di PasDosè, Brut Rosè e Gran Cuvée 2012 abbinati a prodotti tipici a pagamento € 10,00 comprensivo del calice. Se già in possesso di calice € 5,00

D'Alfonso del Sordo - San Severo (FG)

Contrada Sant`Antonino

Tel. +39.0882 221444

GPS: 41.72327, 15.39562

www.dalfonsodelsordo.it

ORARIO APERTURA: da definire

PROGRAMMA: da definire

Paglione - Lucera (FG)

Contrada Perazzelle SP 116 km 9,8

Tel. +39.366.9907771

GPS:41.496753, 15.346649

info@agricolapaglione.it

ORARIO APERTURA: 10.00 – 13.00 | 15.00 – 18.00

PROGRAMMA: Aperto dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. Possibilità di visita ai vigneti. Visita guidata e degustazione gratuita dei vini di produzione.

Teanum - San Severo (FG)

via Croce Santa, 1

Tel. +39 0882 336332 - 349 2605176

GPS: 41.68005, 15.37835

www.teanum.com

ORARIO APERTURA: 10,00 - 13,00 | 17,00 - 19,30.

PROGRAMMA: Su prenotazione possibilità di visita ai vigneti. Visita guidata e degustazione gratuita dei vini di produzione.