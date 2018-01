Candela diventa il borgo della Befana: tanti eventi e chiusura con Francesco Cicchella

Dopo un mese di eventi natalizi tra cui il tradizionale mercatino e la meravigliosa “Casa di Babbo Natale”, meta di migliaia di visitatori provenienti da Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Abruzzo, Candela si prepara al 'Volo della Befana'. Tutti con la testa all'insù, perché la Befana prima di lasciare Candela effettuerà il volo dal campanile della Chiesa matrice.

“Il Volo della Befana” manifestazione organizzata dal Comune di Candela è in programma alle ore 19:30 di sabato 6 gennaio in piazza Plebiscito, subito dopo il saluto di Babbo Natale che dopo un mese lascerà la sua dimora di Candela per far ritorno in Lapponia. La festa proseguirà alle 20:30 con lo spettacolo di Francesco Cicchella, bravissimo e simpaticissimo showman vincitore del programma “ Tale e Quale show”. Per tutta la giornata, animazione, musica e artisti di strada accoglieranno i visitatori.

Dal 3 al 6 gennaio, inoltre, sarà possibile visitare il “Borgo della Befana” con la sua caratteristica casina ricostruita tra le vie del centro storico.

Il “Volo della Befana” è organizzato con il supporto tecnico del gruppo archeo-speleologico città di Manfredonia. Per maggiori informazioni consultare le pagine Facebook: "Casa di Babbo Natale Candela”, “il Volo della Befana e la Casettina della Befana”

Gallery