La Compagnia della Pera Cocomerina Animazioni presenta il Campo Estivo 2018

Quali sono le forze che rendono l'uomo felice? Diceva Don Giussani che il desiderio accende il motore dell'uomo. e allora si mette a cercare il pane e l'acqua...si interessa a come mai taluni hanno e altri non hanno..proprio in forza dell'ingrandirsi, del dilatarsi, del maturarsi di questi stimoli che ha dentro e che la Bibbia chiama globalmente CUORE. IL cuore ci dice che siamo fatti per cose grandi e ci permette di non essere schiavi delle circostanze. Una prima risposta può essere il proprio desideri (dal lat. de-sidus, mancanza di stelle). Qual è la tua stella? Il tuo Desiderio? Scoprilo con il Nostro Campo Estivo 2018. Dal 12 Giugno al 3 Agosto potresti scoprire che a muovere il mondo sei proprio tu".



info 329.8089636