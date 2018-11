Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Diventa più leggero, abbonati a “Peso Piuma”, la nuova stagione di prosa del Comune di Manfredonia organizzata in collaborazione con Bottega degli Apocrifi e Teatro Pubblico Pugliese. Un cartellone ricco e variegato, in cui il teatro classico dialoga con quello contemporaneo per coinvolgere diverse generazioni di spettatori e offrire al pubblico uno sguardo ampio sul panorama nazionale e interazionale. Ascanio Celestini, Nunzia Antonino, Julien Cotteraeau del Cinque du Soleil, Beppe Vessicchio, Lello Arena, Emilio Solfrizzi. Sono alcuni dei nomi degli attori protagonisti di “Peso Piuma”. In tutto 9 aperture di sipario al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia da novembre 2018 a marzo 2019. La campagna abbonamenti ha preso il via e sarà aperta fino al 28 novembre. Dopo lo spettacolo fuori abbonamento “I Veryferici” della compagnia Shebbab Met Project in programma sabato 17 novembre, ad aprire la stagione sarà, mercoledì 28 novembre, Ascanio Celestini con “Pueblo”, un ritratto di periferia di amare speranze e poesia. Il 22 dicembre spazio ai “Sonetti. Cantare Shakespeare”, nato dalla collaborazione tra Nunzia Antonino e Bottega degli Apocrifi. Il pluripremiato “Imagine-toi”, con Julien Cottereau del Cirque du Soleil, farà incontrare il 5 gennaio la stagione di prosa e la rassegna teatrale dedicata alle famiglie.

L’11 gennaio il concerto “La musica fa crescere i pomodori” con Beppe Vessicchio e i Solisti del Sesto Armonico. Poi il 24 gennaio la riflessione sull’identità che Plauto ci insegna in forma nuova con l’“Anfitrione” della compagnia Kismet/Teatri di Bari. A calcare il palcoscenico del “Dalla” il 13 febbraio toccherà anche a Lello Arena con “Parenti Serpenti”. Il 22 febbraio in scena “Esemplari Femminili”, di Fattoria Vittadini, che corona un intenso percorso di ricerca artistica internazionale sul tema della femminilità. Il fascino e la magia della danza aerea, insieme a parole, musica e teatro regaleranno agli spettatori un’emozione indimenticabile l’8 marzo con “Shakespeare in dream – L’isola magica della coreografa e danzatrice italoamericana Elisa Barucchieri. La stagione di prosa “Peso Piuma” si chiuderà il 21 marzo con Emilio Solfrizzi in “Roger”, un’immaginaria partita tra un generico numero due e l’inarrivabile numero uno del tennis di tutti i tempi.

ABBONARSI CONVIENE – Abbonamento a 10 spettacoli: Platea I settore (intero €120, ridotto €105), Platea II settore (Intero €105, ridotto €90), Galleria (intero €90, ridotto €81). Anche quest’anno il Teatro Comunale riserva ai giovani la possibilità di abbonarsi a prezzo ridotto: gli under 19 pagano solo €30 (Platea I o II settore) per 5 spettacoli (Pueblo, Sonetti - Cantare Shakespeare, Anfitrione, Parenti Serpenti, L’isola magica - Shakespeare in dream). Attiva anche la promozione “Più siamo meglio stiamo”, abbonamento per gruppi formati da 10 persone: Platea I settore €105, Platea II settore €90. Abbonamenti e biglietti ridotti sono riservati a: giovani fino a 25 anni, persone di oltre 65 anni, associati FITA. I documenti attestanti il diritto alla riduzione dovranno essere esibiti all’atto della prenotazione e, su richiesta, al personale di sala. La biglietteria del Teatro “Dalla” sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 18 alle 20 e nei giorni di spettacolo dalle ore 17. INFO E PRENOTAZIONI: Teatro Comunale Lucio Dalla / Botteghino 0884.532829 | 335.244843 www.bottegadegliapocrifi.it Ufficio Cultura Comune di Manfredonia 0884.519710 www.comune.manfredonia.fg.it Biglietti on line www.vivaticket.it | www.teatropubblicopugliese.it