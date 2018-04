Giornata Nazionale della salute della donna: a San Severo la 'Camminata in rosa'

Domenica 22 Aprile 2018 ore 9,30 presso il parco Baden Powell ingresso via Guareschi a San Severo

si terrà la Camminata Rosa in occasione della 3a edizione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, organizzata dal Service in Rete...per la salute, in collaborazione con la Consulta delle Associazioni.

Il 22 aprile ricorre la giornata nazionale della salute della donna, dedicata al benessere femminile, all’informazione e alla prevenzione. Il giorno è stato decretato nel 2015 dal Ministro Lorenzin e coincide con la nascita del premio nobel per la medicina Rita Levi Montalcini.

La camminata rosa è una buona occasione per promuovere alcune pratiche virtuose, come lo sport e la sana e corretta alimentazione, che, abbinate all'attività diagnostica preventiva, garantiscono il miglioramento dello stato di salute delle donne e della comunità in cui vivono”.

L’evento nasce da un’idea progettuale maturata all’interno del gruppo di Associazioni denominato Service in Rete…. per la Salute – costituito nell’ottobre del 2015 da A.M.M.I. Associazione Mogli Medici Italiani sezione di San Severo, Croce Rossa Italiana Comitato di San Severo Torremaggiore, International Inner Wheel Club di San Severo CARF, Club di Territorio di San Severo del Touring Club Italiano e il Club per L’U.n.e.s.c.o. di San Severo.

L’evento si avvale del patrocinio di: Amministrazione Comunale – Assessorato allo Sport, della Aslfg, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Foggia, C.O.N.I. Foggia, dell’a.N.S.Me.S (Associazione Nazionale degli Stellati d’Italia) Provincia di Foggia; oltre che del contributo dell’APS La Strada Dei Sapori e delle ditte ErboLinea e Mazzeo Giocattoli.

L’Associazione sportiva Asd Kiters Impianto Sportivo Urban Playground in via Guareschi ospiterà all’interno della propria struttura parte della manifestazione.

Il programma:

## ore 9,30 iscrizioni e raduno

## ore 10,00 partenza camminata

## ore 11,30 rientro e sosta ristoro

## ore 12,00 interventi di saluto

allestimento di info point delle attività promosse dalle associazioni partecipanti

Nel corso dell’evento è previsto l’intervento di Carmen Fiano, atleta – podista concittadina e una sosta al punto ristoro. Appuntamento quindi alle ore 9.30 ingresso via Guareschi per iscrizione alla camminata con euro 2.50 sarà consegnata una spilla da appuntare alla t-shirt

Saranno a disposizione 100 t-shirt rosa scelte per l’occasione al costo di euro 5.00

Per info e prenotazioni serviceinrete@gmail.com

La rete tra le reti al servizio della comunità locale denota l’impegno delle parti coinvolte a vario titolo a rispondere concretamente e fattivamente ai bisogni raccolti dalle varie agenzie, finalizzata al miglioramento della qualità di vita psico-fisica della popolazione.

La prima CAMMINATA ROSA … per vincere in salute