Giornate Nazionali della Guida Ambientale Escursionistica: una domenica alla scoperta di Bosco Fantine

#CamminaNatura: 3ª edizione delle Giornate Nazionali della Guida Ambientale Escursionistica – dal 23 maggio al 3 giugno 2018



Centinaia di escursioni gratuite per la promozione della figura professionale delle Guide Ambientali Escursionistiche e di AIGAE, nel contesto della PRIMAVERA DELLA MOBILITÀ DOLCE 2018 di A.Mo.Do e in collaborazione diretta con Legambiente.

L’Alleanza per la Mobilità Dolce nasce dal desiderio delle più importanti Associazioni Nazionali impegnate sul tema, ognuna nel suo ambito specifico, di far emergere una visione unitaria della mobilità sostenibile.

Le giornate si svolgeranno dal 23 maggio (Giornata mondiale della Sostenibilità), al 3 giugno (Giornata Nazionale dei Piccoli Borghi, organizzata da Legambiente).



Le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche, è utile ricordarlo, hanno lo scopo di comunicare a tutti gli appassionati di escursionismo e natura, agli enti pubblici, ai gestori di Parchi e aree protette, agli organi di stampa, l’importanza della figura professionale della Guida Ambientale Escursionistica AIGAE e la relativa opera di divulgazione, interpretazione e di promozione del territorio in tutte le sue accezioni, effettuata costantemente dagli oltre 3.000 professionisti associati.



Domenica 27 maggio 2018

“I colori ed i profumi della Macchia mediterranea”-Bosco Fantine (territorio di Chieuti-FG)



Descrizione:

S.I.C. ed Oasi di Protezione (Decr. Pres. Regione Puglia del 23 maggio 1985, n.1165) costituisce un habitat tipico della fascia costiera Mediterranea con importanti formazioni dunali a Ginepri ed una rara formazione boschiva igrofila grazie alla presenza delle “Fantine” e del torrente Saccione.



Ritrovo:

Serracapriola (FG) -Viale Aldo Moro (piazzale ex stazione di servizio Q8) ore 08,30

n.b. da Serracapriola trasferimento con le proprie auto (sistema auto condivisa) verso Bosco Fantine (10 minuti)



(prenotazione anticipata obbligatoria ai recapiti sotto indicati)

DATA LA PECULIARITÀ DEL LUOGO LA PARTECIPAZIONE È A NUMERO CHIUSO (MASSIMO 25 PERSONE)



Disl. 124 m Lungh. 7,5 km Durata 3:00 h Difficoltà T (turistico)



Equipaggiamento richiesto:

Abbigliamento “a strati” adeguato alla stagione in corso; scarpe da trekking; colazione a sacco; acqua in abbondanza (almeno 1 litro); busta per i propri rifiuti.



Info e prenotazioni:

GAE:Pietro Caforio - N. tessera PU066 - Telefono, mail : 0882680070 / 3457847313 - pietro53caforio@gmail.com