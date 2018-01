‘Cambiamo Musica’, a Foggia uno spettacolo contro la violenza di genere

“Cambiamo Musica” è il titolo dell’evento che l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia in collaborazione con il Consorzio OPUS, gestore del Centro Anti Violenza dell’Ambito Territoriale di Foggia, hanno organizzato per il 18 gennaio, alle ore 20.00, nell’Auditorium Santa Chiara di Foggia, nell’ambito delle iniziative che lo stesso Centro Anti Violenza organizza per promuovere sul territorio una cultura contro la violenza “di genere”.

Il significativo titolo dell’evento, si propone di ricordare quanto sia fondamentale lavorare culturalmente per eliminare dalla società la violenza di genere.

Lo si può e lo si deve fare, eliminando quello che culturalmente ci porta a vedere la donna chiusa in alcune limitanti visioni e comprensioni sociali che la relegano a essere funzionale e dipendente dall’uomo. Lo si può fare insegnando alle nuove generazioni che siamo tutte persone con la nostra libertà e la nostra dignità e che non esistono ruoli o predominanze di genere, ma tutti siamo individui unici e speciali, profondamente differenti ma altrettanto profondamente eguali.

Afferma l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Foggia Erminia Roberto : "...L’iniziativa unisce mondi diversi quali quelli dell’arte e delle associazioni di donne insieme alle istituzioni, armonizzando intelligenze, competenze, volontà e passione per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza maschile verso le donne, promuovere attraverso la musica la consapevolezza degli interventi necessari alla sua prevenzione e al contrasto.

Obiettivo principale è mobilitare il mondo della cultura, dell’arte e della società civile attraverso la valorizzazione proprio delle donne presenti in questi ambienti per rompere gli stereotipi che stanno alla base della violenza di genere e poter garantire loro una vita libera dalla violenza a partire dalla propria responsabilità e capacità".

Lo spettacolo, realizzato dal gruppo “Gospel Italian Singers”, prodotto dalla “Strumenti e Figure”, Compagnia Stabile di Teatro Musicale, con la direzione artistica del M° Francesco Finizio, sarà un percorso musicale e corale di musica gospel in cui non mancheranno testi e monologhi intrisi di sentimento che parlano esplicitamente di abusi e violenze sulle donne.