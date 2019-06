'Cambiamo continente', Alessia Macari lancia il suo singolo tutto foggiano: "E' stata un'avventura pazzesca!"

Al suo interno c'è il tema del viaggio e tutti gli elementi per farne una hit estiva. Stiamo parlando di 'Cambiamo continente', il singolo di Alessia Macari, showgirl e cantante, prodotto a Foggia da Mario Fanizzi per le edizioni 'Noteum'.

Il brano, scritto da Fanizzi e Macari con Alessio Bernabei (ex front-man dei Dear Jack), è stato lanciato sulle principali piattaforme musicali due giorni fa. "Ho sempre fatto musica", spiega a FoggiaToday la signora Kragl (un mese fa, proprio a Foggia, ha sposato il calciatore Oliver Kragl).

"Ho avuto questa opportunità quando mi sono trasferita a Foggia e ho conosciuto Mario Fanizzi, che secondo me è uno dei migliori produttori che abbiamo in Italia (anche se ha vissuto in America): è bravissimo, ha la mente aperta e insieme abbiamo lavorato benissimo".

Le varie fasi di produzione e registrazione del singolo, che fa parte di un progetto più ampio, sono state raccolte in un piccolo documentario che verrà pubblicato domani, lunedì 1° luglio, sul canale you-tube della ex ciociara di 'Avanti un altro'. "E' stata un'avventura pazzesca, mi sono divertita moltissimo. La musica ha sempre fatto parte della mia vita", precisa.

"Ho studiato in una accademia molto importante a Dublino (la stessa di Bono Vox!), poi la televisione è arrivata per caso, in Italia. La mia strada, quindi, è sempre stata la musica". Come si vede nel futuro? La risposta è pronta: "Mi vedo cantante, showgirl e attrice. Voglio fare tutto ciò che è spettacolo, penso di essere nata per fare questo".

Nessun riferimento a questioni calcistiche, ma solo un 'arrivederci' per Foggia. "E' stata una seconda casa, per me e mio marito. Credo mi mancherà. Ma non abbandono la città, ci tornerò spesso per fare altra musica con Mario e Noteum".