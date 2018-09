Torna 'Calici di Borgo Antico', la kermesse enogastronomica nel 'Terra Vecchia' di Cerignola

Calici nel Borgo antico è la kermesse enogastronomica ideata e organizzata dalla associazione culturale L’agorà a Cerignola.

La manifestazione, nata nel 2013 con l’obiettivo di restituire prestigio alla “Terra Vecchia”, antico cuore della città di Cerignola, attraverso la promozione del meglio della produzione enologica del territorio, è incentrata sulla degustazione di prodotti eno-gastronomici pugliesi e vede la partecipazione di aziende vitivinicole, aziende dell’agroalimentare e imprenditori pugliesi.

Dal 2017, si è reso necessario il cambio della location. Ragioni logistiche, di sicurezza e ordine pubblico hanno imposto all’organizzazione il trasferimento della manifestazione in altra zona del centro storico ofantino, Via Pavoncelli.

Per la sesta edizione #CALICI2018 si terrà nel giardino dell'istituto Agrario 'G. Pavoncelli' di Cerignola.

Ci saranno:



- più di 50 stand di aziende vinicole per la degustazione

- corner street food per ogni palato

...oltre ad una ricca offerta artistica e culturale.



Tra le novità:

- coinvolgimento dell’Onav Foggia al fine di supportare le aziende partecipanti e di favorire un approccio alla degustazione enoica più informato e consapevole da parte dei visitatori;