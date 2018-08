Nel 'cavuto' di Cagnano ecco 'Calici nel Borgo Antico'

All'interno del contesto del “Cavuto” di Cagnano Varano, borgo antico capace di provocare contrastanti suggestioni, la delegazione Cuochi di Cagnano Varano, promotrice del progetto, valorizza il buono, il tipico, la Daunia, attraverso un viaggio nell’eccellenza enologica, nella gastronomia, prodotti tipici e la tradizione agroalimentare.



La quinta edizione di Calici nel Borgo Antico si prepara a puntare i riflettori dell’enogastronomia sulla cittadina lagunare contando di attrarre numerosi turisti presenti nel territorio Garganico oltre agli abituali visitatori (più di 4500 nell’edizione 2017).

Saranno presenti aziende vinicole provenienti da tutta la Daunia, produttori gastronomici, carta stampata, testate on -line e blogger. I vari stand presenteranno in particolare vini delle cantine della Daunia. I prodotti tipici del territorio Garganico, tra cui non mancheranno vari tipologie di formaggi, e i deliziosi dolci locali.

Ad allietare l’evento ci sarà la “Fania Banda”, giovani e talentuosi musicisti, che andranno avanti fino a notte inoltrata. Si preannuncia una serata all’insegna del gusto, della qualità e della tradizione, per la promozione e la valorizzazione delle produzioni del territorio, delle attività commerciali, dell’agricoltura, del turismo, e dell’enogastronomia.



Appuntamento per sabato 11 agosto 2018 nel “Cavuto” Borgo Antico di Cagnano Varano a partire dalle 19,30, e fino alle 24,00, Chiusura con fuochi pirotecnici.