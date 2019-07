A Mattinata la prima tappa di 'Calici di stelle'

Vera oasi di tranquillità immersa nel verde degli ulivi a poca distanza dal mare, Masseria Giorgio ospiterà il 2 agosto, la prima tappa di Calici di Stelle 2019, la più grande degustazione a cielo aperto di Puglia, un vero e proprio viaggio in una notte tra i tesori della nostra regione. Anche per questo 2019 la manifestazione sarà itinerante nelle più belle dimore della regione. Quest’anno saranno infatti tre gli appuntamenti, dal 2 al 10 agosto, in tre location d’eccezione su tutto il territorio pugliese: da Mattinata a Supersano passando per Monopoli, per un vero e proprio viaggio attraverso 400 chilometri di paesaggi, cultura, enogastronomia, un vero e proprio scrigno di tesori da scoprire.



PROGRAMMA DEL 2 AGOSTO



I TOP WINES

Protagoniste assolute di ogni serata le oltre 60 aziende socie del Movimento Turismo del Vino Puglia, che proporranno il meglio della loro produzione dai principali territori vitivinicoli della regione. Nelle isole d’assaggio, i sommelier della Fondazione Italiana Sommelier Puglia offriranno in degustazione i Top Wines del Consorzio, tra etichette rinomate e rarità di pregio.



LE DEGUSTAZIONI GUIDATE VINO

Quattro momenti nel corso di ogni serata, per approfondire i grandi autoctoni con la guida degli esperti Fondazione Italiana Sommelier Puglia.



LE DEGUSTAZIONI GUIDATE EVO

Novità di questa edizione le degustazione guidate degli extravergine di Buonaterra – Movimento Turismo dell’Olio Puglia, per conoscere le principali cultivar e le caratteristiche organolettiche degli Extra Top dei consorziati.



A PROVA DI NASO

Una caccia al tesoro fra i sentori dei vitigni autoctoni pugliesi, per cimentarsi in maniera divertente con l'analisi olfattiva del vino.



GLI EVO DI BUONATERRA

Nell’isola degli Evo sarà possibile degustare il meglio degli extravergine pugliesi, a cura di Buonaterra - Movimento Turismo dell’Olio Puglia.



EVO & FOOD

Ad accompagnare la degustazione dei vini dei soci, le preparazioni di Nicola Russo del Ristorante al Primo Piano - Foggia: due proposte tra cui scegliere, tutte realizzate con materie prime selezionate e preparate al momento. In abbinamento le degustazioni degli Evo di Buonaterra.



LA CENA A 4 MANI CON APERITIVO

Il percorso inizia con un aperitivo - degustazione dei Top Wines. In ogni tappa, inoltre, menù esclusivi con tutta la creatività dei cuochi de “La Puglia è Servita”, in un duetto inedito: Pasquale Prencipe- Masseria Giorgio e Domenico Cilenti - Ristorante Porta di Basso.

Nella buvette degli Evo e dei vini, riservata ai soli ospiti della cena, una selezione di bianchi e rosati, a cura della FIS Puglia.



VINO E CULTURA

Ogni tappa di Calici di Stelle è abbinata alle esclusive proposte di itinerario, a cura di Eventi d’Autore, per scoprire ed esplorare le più interessanti bellezze culturali e archeologiche del territorio Il 2 agosto visita dell' Agri Museo dell'Olio Extravergine d'Oliva.



INFO E TICKET

KIT DEGUSTAZIONE: € 20,00

COMPRENDE:

- calice in vetro e portatasca

- 8 degustazioni di vino

- 1 degustazione food

- Tarallini

- Salvagoccia

Degustazioni food aggiuntive: € 5,00



CENA E APERITIVO: € 60,00 a persona con prenotazione obbligatoria

COMPRENDE :

- Aperitivo con 2 degustazioni vino

- Calice in vetro e portacalice

- Tarallini Agricola del Sole

- Salvagoccia

- Cena di quattro portate e buvette vini riservata