Al via Calici di Stelle 2019 in Puglia: il 2 agosto tappa a Mattinata

Tutto pronto a Mattinata per accogliere, venerdì 2 agosto, la prima tappa dell’atteso evento “Calici di Stelle”. La ventunesima edizione parte da Masseria Giorgio, vera oasi di tranquillità immersa nel verde degli ulivi a poca distanza dal mare.

A partire dalle 20.30 fino a poco dopo la mezzanotte, un ricco programma accompagnerà i partecipanti in una indimenticabile notte di vino, musica e stelle.

Protagoniste assolute della serata le 60 aziende socie del Movimento Turismo del Vino Puglia, che proporranno il meglio della loro produzione dai principali territori vitivinicoli della regione. In degustazione nelle isole d’assaggio i Top Wines del Consorzio: etichette pluripremiate, rinomate in tutto il mondo, e rarità di pregio accompagnate dal racconto dei sommelier della Fondazione Italiana Sommelier Puglia.

Per i più appassionati, il racconto continua nelle Degustazioni guidate, sempre a cura della FIS Puglia, quest’anno dedicate non solo ai vini ma anche agli extravergine d’oliva, con masterclass dedicate.

Per quanto riguarda i vini, tre le sessioni da 60 minuti (ore 20.30 | 21.45 | 23.00), previste nel corso della serata, per mettere a confronto le diverse interpretazioni dei grandi autoctoni di Puglia, con degustazioni di rossi e rosati da Nero di Troia, Negroamaro e Primitivo. Due, invece, gli appuntamenti (ore 21.00 | 22.00) per conoscere le principali cultivar e le caratteristiche organolettiche degli Extra Top dei consorziati di Buonaterra Movimento Turismo dell’Olio Puglia.

Sempre istruttivo, ma in chiave più curiosa e divertente, è “A prova di naso”, il gioco che metterà alla prova il talento da sommelier dei partecipanti, invitandoli ad abbinare i descrittori olfattivi ai relativi vitigni autoctoni pugliesi. I nasi più bravi si aggiudicheranno una selezione di vini pugliesi di qualità.

Ad accompagnare le degustazioni di vino non possono mancare le preparazioni a cura del Consorzio La Puglia è Servita, con una postazione nell’area Evo & Food a cura di un cuoco del territorio: ospite a Mattinata sarà Nicola Russo, patron del Ristorante Al Primo Piano – Foggia. Inoltre, nell’isola degli Evo, a cura di Buonaterra – Movimento Turismo dell’Olio Puglia, sarà possibile degustare e acquistare gli extravergine e i prodotti tipici di alcune eccellenze riconosciute della regione, come Lamantea (Bisceglie - BT), Santoro (San Michele Salentino- Le) e Bisceglia (Mattinata- Fg).

A Calici di Stelle 2019 anche l’acqua sarà un’eccellenza made in Puglia: partecipa infatti alla tappa di Mattinata, acqua Orsini, offrendo i suoi prodotti con la presentazione dei sommelier dell’acqua FIS.

Un’esperienza unica, pensata per i palati più raffinati, sarà la Cena di Calici di Stelle. Grandi tavoli conviviali, musica e la suggestiva atmosfera della Masseria Giorgio faranno da cornice all’incontro tra i Top Wines del Consorzio e la migliore gastronomia di Puglia, in un esclusivo menù solo su prenotazione, ideato e preparato per l’occasione. Protagonista assoluto della proposta di questa prima tappa è l’Adriatico, con i suoi caratteristici profumi rivisitati attraverso la creatività di un duetto gastronomico del tutto inedito: il cuoco di Masseria Giorgio Pasquale Prencipe ospita infatti nella sua cucina Domenico Cilenti del Ristorante Porta di Basso di Peschici.

Accompagna la cena di quattro portate una esclusiva carta degli Evo e dei Vini, riservata ai soli ospiti della cena, con una selezione di bianchi e rosati a cura della Fondazione Italiana Sommelier Puglia. Ad aprire la serata un aperitivo-degustazione sotto le stelle, con i Top Wines nell’isola d’assaggio.

Ad allietare la tappa di Mattinata, la coinvolgente musica live del gruppo folk “U’ munacidde”, con un brillante repertorio tradizionale pugliese, tutto incentrato sul tema del vino.

Elenco dei Top Wines, carte dei vini e degli Evo, menù e programma completo di ogni serata sono sempre aggiornati sul sito mtvpuglia.it. Tramite il sito è inoltre possibile acquistare in prevendita l’ingresso alle cene delle singole tappe (http://tiny.cc/cds19_cene) e il Kit degustazione ( 20 € - http://tiny.cc/CdS19_Acquisto_Kit), che comprende il calice in vetro con la tasca portabicchiere, un carnet con 8 ticket-degustazione vino, 1 ticket-degustazione food, una confezione di taralli dell’azienda Agricola del Sole e il salvagoccia offerto da Supermercati Dok e Famila, nell’ambito del progetto “Goccia a Goccia”, che accompagna le iniziative di MTVPuglia, Buonaterra e La Puglia è Servita in questo 2019. E il guidatore sobrio paga la metà: 10 € comprensive di una degustazione food, per chi vuole comunque godersi la serata senza poter bere vino.

Coronano il programma le visite tra vino e cultura, a cura di Eventi d’Autore. In occasione della tappa del 2 agosto, i visitatori potranno scoprire l’Agri Museo dell’Olio Extravergine d’Oliva di Masseria Giorgio, un vero viaggio nel tempo negli usi e le tradizioni centenarie della vita contadina pugliese, tra gli antichi attrezzi e strumenti della coltivazione dell’olivo, dalla raccolta alla molitura, dai tradizionali contenitori dell’olio agli utensili della vita domestica del passato.

Calici di Stelle è inserita nella programmazione progettuale triennale del Consorzio Movimento Turismo del Vino Puglia dal titolo “Puglia: cultura del vino scoperta di un territorio”, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione - FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia”, Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti le attività culturali, promosso dall’Assessorato all’Industria turistica e culturale.