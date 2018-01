A San Marco in Lamis la 12esima edizione di 'Cala la Befana'

Torna a San Marco in Lamis 'Cala la Befana', tradizionale evento in programma nella chiesa madre del centro garganico. L'evento è organizzato dal Gruppo Speleologico Montenero, in collaborazione con l'amministrazione comunale e il circolo Legambiente 'La Difesa'.

Come ogni anno, la Befana scenderà dal Campanile della chiesa madre. Appuntamento a partire dalle 18.30.