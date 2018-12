Escursione a Coppa Ferrata: alla scoperta della natura più bella della Capitanata

Coppa Ferrata con i suoi 913 m s.l.m. è la punta più alta di una complessa dorsale che comprende Monte Rosella (718 m s.l.m.) e Punta la Rampa (822 m s.l. m.), che si sviluppa in direzione NO-SE, lungo il versante nord occidentale del promontorio Garganico. Coppa Ferrata con la sua altezza si presenta come un terrazzo naturale con un’ampia visione panoramica sulle lagune di Lesina, Varano, il mare Adriatico e le isole Tremiti.



RITROVO DEI PARTECIPANTI: ore 08,30 San Nicandro Garganico - Piazzale antistante il Cimitero



È necessaria la prenotazione - telefonare entro le ore 12 di SABATO 08 dicembre 2018 al 3457847313

N.B. l’escursione è adatta anche a Ragazzi

KM.11

DIFFICOLTÀ: T - [turistico]

TEMPO DI PERCORRENZA TOTALE: ORE 4

EQUIPAGGIAMENTO:

Abbigliamento “a strati” adeguato alla stagione in corso; scarpe da trekking; colazione a sacco; acqua in abbondanza (almeno 1 litro);

COMPOSIZIONE GRUPPO: minimo 10 / massimo 25 PERSONE