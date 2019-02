Cactus&pera: il martedì grasso speciale con la Compagnia della Pera Cocomerina

Non potevamo mancare all'appuntamento del Martedì grasso anche quest'anno. Pieno di Gioia con la nostra animazione. Piena di Gusto con il menù proposto da Cactus in fiore. Due ore di Gioco, Dance, FluoCarnival Party, Pizza&Patatine e l'iimancabile Pentolaccia ricca di caramelle.



Vieni vestito in maschera e porta le stelle filanti! Questo Carnevale vogliamo divertirci anche con Te.



Il Party è aperto a tutti i bambini ed anche ai genitori.

Il costo si intende a partecipante.

Ti ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria con il saldo anticipato e senza possibilità di rimborso (ma con la possibilità di cessione a terzi).



Per info e prenotazioni 329.8089636