VIDEO | Antiracket a Foggia, ribellarsi alla malavita e denunciare: lo spot degli studenti del 'Volta'

Online lo spot realizzato dal Liceo Volta nell'ambito del progetto L'Edificio della Memoria

È dedicato alla memoria di Stefano Fumarulo, compagno di strada sulla via della legalità, lo spot antiracket realizzato a Foggia nell'ambito del progetto L'Edificio della Memoria e lanciato sui social nell'anniversario della prematura scomparsa del dirigente regionale esperto di antimafia sociale e politiche migratorie. Il video, prodotto dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut (soggetto attuatore del progetto pilota della Regione Puglia per l'educazione della legalità nelle scuole secondarie di primo e secondo grado), è stato ideato dagli studenti del Liceo Scientifico Alessandro Volta di Foggia che hanno partecipato nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 ai laboratori sul tema "Vite Spezzate dal Lavoro", finalizzati alla realizzazione di una campagna antiracket. Fortemente voluto dalla dirigente scolastica, Gabriella Grilli, particolarmente sensibile ai temi della legalità, il progetto di 48 ore complessive è stato articolato in incontri nelle ore curriculari e pomeridiane, condotti dai giornalisti Fulvio Di Giuseppe e Mariangela Mariani e coordinati dalle docenti tutor Raffaella Basso e Maria Antonietta Guida. Riprese e montaggio sono stati realizzati grazie al supporto della Casa di Produzione Cinematografica JRStudio di Roberto Moretto che ha curato anche la regia.

L'idea

Lo spot intende promuovere il consumo consapevole e l'adozione del bollino antiracket. L'dea è nata su input delle Associazioni Antiracket di Foggia e Vieste che, durante i laboratori, hanno evidenziato la scarsa propensione dei cittadini a sottoscrivere il manifesto del consumo critico della Federazione Nazionale Antiracket e dei commercianti ad aderire alla campagna nata sulla scorta dell'esperienza di Addio Pizzo. "C'era una Volta" è un bar in cui, puntualmente per anni, la malavita organizzata bussa alla porta per riscuotere il pizzo sotto minaccia. La figlia del titolare assiste spaventata, sin da bambina, alla scena. Quando sarà lei a gestire l'attività, sceglierà di denunciare, ribellarsi ed esporre il bollino antiracket.

I protagonisti

Gli studenti Alice Marchesino, Francesco Pio Bruno e Maria Chiara De Rosa sono gli attori protagonisti del cortometraggio sceneggiato e ideato da tutte le classi partecipanti al progetto: IIIA, IVA, IIIDSA e IVE a.s. 2016/2017. Il regista e videomaker Roberto Moretto ha partecipato a due laboratori propedeutici per supportare gli studenti nella realizzazione della sceneggiatura dello spot antiracket. In un successivo incontro, l'idea è stata sceneggiata anche in forma di fumetto in un laboratorio tenuto dal fumettista Giuseppe Guida. Lo spot è stato girato all'interno della Piccola Osteria Km Zero di Via Tenente Iorio a Foggia.