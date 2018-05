Al Mat lo spettacolo itinerante 'C'è chi dice no. Antigone, per esempio...'

L’Istituto di Istruzione Secondaria di Primo Grado “Petrarca-Padre Pio” di San Severo e il MAT Museo dell'Alto Tavoliere presentano la Piccola Compagnia Teatrale “Cerchio dell’Amicizia” in "C’è chi dice no. Antigone, per esempio...".

Lo spettacolo itinerante si svolgerà giovedì 17 maggio, alle ore 18.00 e alle ore 19.00, nei settecenteschi locali dell’ex complesso conventuale di San Francesco d’Assisi, oggi sede del MAT Museo dell'Alto Tavoliere, principale luogo di promozione culturale della città. L'iniziativa organizzata dalla scuola "Petrarca-Padre Pio" e il MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo si inserisce nell'ambito della campagna nazionale "Il Maggio dei Libri", e si rivolge prevalentemente a studenti. La Piccola Compagnia Teatrale “Cerchio dell’Amicizia” è nata nel corso del corrente anno scolastico, in seguito allo sviluppo di un laboratorio di animazione teatrale.

"C’É CHI DICE NO. ANTIGONE, PER ESEMPIO..."

Testo: Stefania Poveromo

Scenografia: Roberto Tantaro

Arrangiamenti musicali: Donatella Evangelista, Francescopaolo Pilla

Grafica: Salvatore Florio

Organizzazione: MAT Museo dell'Alto Tavoliere

Aiuto regia: Rosalba Pascali

Regia: Stefania Poveromo

L’evento rientra nel filone tematico “Sviluppo ed esercizio della libertà individuale, di pensiero critico e quindi di azione” che ben si affina grazie alla lettura e conoscenza della giovane Antigone sofoclea. Libertà è infatti, anche saper dire di no, avere il coraggio di essere se stessi, ribellarsi alle ingiustizie, ascoltare ciò che il cuore suggerisce. Come è noto, nel 2018 ricorrono i 70 anni dell’entrata in vigore della Costituzione italiana i cui principi si basano sulla libertà. Ingresso libero senza prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili.