Burns - Golinelli - Hunt: il power trio live ad Apricena

Dopo tre tour,migliaia di chilometri macinati e diversi sold out, arriva ad Apricena il power trio Burns - Golinelli - Hunt. Cresciuti con i suoni incandescenti di Jimi Hendrix, Alice Cooper, Jeff Beck e altri mostri sacri del rock, porteranno sul palco il loro potente rock show. L'appuntamento è per domenica 9 dicembre all'Artis Beer Lab ( Strada Statale, 89, 71011 Apricena FG). Con una scaletta di famosi brani internazionali, e qualche sorpresa già in preparazione, Stef, il “Gallo” e Will promettono di regalare ancora una volta al pubblico un concerto energico, caratterizzato dal loro inconfondibile sound, e divertimento assicurato.

Queste le altre date: 4 dicembre Palermo, Teatro Golden; 5 dicembre Agropoli (SA), Officina 72; 6 dicembre Napoli, Teatro Salvo D’Acquisto; 7 dicembre Roma, Killjoy; 8 dicembre Ascoli Piceno, Breaklive; 10 dicembre Mesagne (BR), Teatro Comunale; 12 dicembre Sacile (PN), Funky Go; 13 dicembre Vicenza, Enjoy; 14 dicembre Cermenate (CO), Black Horse; 15 dicembre Bellinzona, Espocentro; 16 dicembre Bologna, Bravo Caffè; 17 dicembre Bologna, Bravo Caffè; 18 dicembre Bologna, Bravo Caffè.