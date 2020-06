Il 'Teatro dei Limoni' ricomincia da 'Bukowski': posti limitati, ma due repliche al giorno

“Condividiamo i timori di un intero settore ignorato e maltrattato dalle istituzioni - dichiara il Direttore Artistico Roberto Galano - e, in attesa che “qualcuno” si degni di intervenire come dovrebbe, torniamo a fare ciò che ci riesce meglio: raccontare storie. Parleremo alla gente, di nuovo li faremo emozionare, riflettere e, anche se solo per un'ora, proveremo a spazzare via tutto il brutto accumulato in questi tre mesi, per tornare a respirare e ad avere fiducia. Questa è la soluzione. I posti sono ridotti a un terzo? Faremo due repliche al giorno. Bisogna mantenere le distanze sul palco? Faremo un monologo. Noi non vi abbandoneremo e siamo certi che neanche voi lo farete. Insieme, non saremo più soli".

Si riparte, dunque, nel weekend del 20 e 21 giugno con lo spettacolo 'Bukowski - a night with Hank', diretto e interpretato da Roberto Galano, che torna in scena a cento anni dalla nascita dell'iconico scrittore americano.

Lo spettacolo andrà in scena con due repliche, una alle 19.30 e l'altra alle 21.30. Posti limitati e prenotazione obbligatoria. L'ingresso sarà riservato ai soci.

